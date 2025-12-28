משטרת ישראל פתחה בחקירה נגד שר החינוך יואב קיש ועובדי ציבור נוספים. בחשד לשימוש במשאבי משרד החינוך לקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים. כך הודיעה המשטרה היום (ראשון) בתגובה לתנועה לאיכות השלטון.
*בתשובה לפניית התנועה לאיכות השלטון שעניינה פתיחה בחקירה פלילית נגד קיש ועובדי ציבור נוספים ממשרדו בחשד למרמה, הפרת אמונים, ושימוש במשאבי משרד החינוך לטובת מקורבים, הודיעה המשטרה כי אגף החקירות והמודיעין בוחן את הפנייה וכי נפתח תיק במשטרה בעניין.
התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי קיבלה היום מענה רשמי מאגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל. לפי טענת התנועה, נפתח תיק במשטרה נגד שר החינוך יואב קיש ועובדי ציבור נוספים ממשרדו. המכתב הגיע בעקבות פניית התנועה מלפני כשבועיים בה ביקשה לפתוח בחקירה פלילית בשל חשד למעורבות בעבירות מרמה והפרת אמונים.
על פי טענת התנועה ישנן מספר חשדות: אשתו של השר, טל שר-קיש, על פי השחד פעלה כשמאית עיריית כפר סבא. היא המליצה לוותר על היטל השבחה של 10 מיליון ש"ח למקורבו של בעלה. מנכ"ל המשרד, מאיר שמעוני, אישר התקשרויות במאות מיליוני ש"ח עם חברה שבה מועסקת בת זוגו. ראש מטה השר, עו"ד אסיף קזולה, שחברת אביו זכתה במכרז. מר איתי ואנה, חבר מועצה בליכוד, שנשכר כספק יחיד ללא מכרז. וכן התקשרות בפטור ממכרז עם ערוץ 14 לוועידה שקידמה את השר באופן אישי.
עו"ד רותם בבלי דביר, מנהלת האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון: "החשדות שעלו מהתחקיר והחומרים שהגיעו לידינו הם חמורים ביותר ומעלים חשש לדפוס התנהלות שיטתי של ניצול משאבי ציבור לטובת אינטרסים אישיים ופוליטיים. אסור לאפשר מצב שבו שר בממשלה ועובדי משרדו מנצלים לכאורה את מעמדם לקידום מקורבים ובני משפחה על חשבון הציבור. אנו מצפים שתיפתח חקירה שתתנהל באופן מקצועי ויסודי, וכי הממצאים יובילו למיצוי הדין ככל שיתברר כי אכן בוצעו עבירות."
9 תגובות
2 דיונים
חיים
קיש אוהבים אותך הכל יסגר אבל הם צריכים אקשן כך דעתי20:32 28.12.2025
מלכיאל זוארץ
מזל שאף אחד לא מתחשב בדעתך. תמשיך לאהוב אותו.21:17 28.12.2025
ממשלה רקובה , עם מלאך המוות בלי פרוסטטה ועם קוצב כנגד התיבשות ... ואוסף סמרטוטים עלובים שמנסים לרצות אותו ואת הבייס העבריני של הליכוד ... קיש הוא חסר חוליות שהפך בטעות לשר ... כמו סמוטריץ... כמו בן גביר ... כמו גולן ... כמו רקב ... כמו ... הבנתם , לא ?
בתגובה ל: חיים
יש משהו במדינה שלא מבין שהדג מסריח מהראש ? כל הלישכה הכי סודית במדינה שורצת סוכנים קטארים , שמהנדסים את תודעת הציבור כנגד מצרים ולמען קטאר ... מי שמימנה את חמאס , מי שמפיצה את הרעל כנגד ישראל בכל העולם באמצעות אל ג׳אזירה , מי שרואה באחים המוסלמים עם האידאולוגיה הרצחנית ביחס ליהודים , בשר מבשרה .... וזה הבוס האמיתי של עובדי לישכת נתניהו ? והוא במקום לפטר אותם , מגן עליהם ? למה ? כמה רכוש יש למשפחת נתניהו בארה"ב? כמה ביטקוין הם מחזיקים בחשבונות באלסאלוודור ? או פנמה ? מאיפה צמחו כל השמועות האלה ומי חוקר אותן ?21:40 28.12.2025
חסד ואמת
לא מתפלאים אבל זיכרו זה הכל למען ארץ ישראל, למען בניית הארץ למען השגת מטרותנו ההיסטוריים.20:34 28.12.2025
מלכיאל זוארץ
פחחחחחחחח21:17 28.12.2025
אמיר
מה עם אפק? חחח20:31 28.12.2025
שירי מנתניה
לא נכון!!! על קיש, לא הייתי מאמינה!!! איזה קיש, שלנו? זה שתומך במניעת לימודי ליבה ממאות אלפי ילדים ונוער חרדים? זה שגוזר על מאות אלפי חרדים להיות בורים, טיפשים, שטופי שכל...
לא נכון!!! על קיש, לא הייתי מאמינה!!! איזה קיש, שלנו? זה שתומך במניעת לימודי ליבה ממאות אלפי ילדים ונוער חרדים? זה שגוזר על מאות אלפי חרדים להיות בורים, טיפשים, שטופי שכל ועניים? זה שמשתמש שימוש ציני וחסר רחמים בילדים ונוער החרדי במטרה אחת שהיא שהם יצביעו בקלפי בלי זכות בחירה לקבלני הקולות החרדיים, בשביל שהליכוד תוכל לקנות מהם את המנדטים תמורת גזל של מיליארדים מכספי הציבור. לא, לא הייתי מאמינה.המשך 20:48 28.12.2025
מלכיאל זוארץ
סופרייז סופרייז21:17 28.12.2025
איילה.
זה "שר חינוך"? כמה ריקבון יכול להיות בממשלה הזו?20:48 28.12.2025
מלכיאל זוארץ
סופרייז סופרייז21:17 28.12.2025
שירי מנתניה
איילה.
זה "שר חינוך"? כמה ריקבון יכול להיות בממשלה הזו?20:48 28.12.2025
חסד ואמת
לא מתפלאים אבל זיכרו זה הכל למען ארץ ישראל, למען בניית הארץ למען השגת מטרותנו ההיסטוריים.20:34 28.12.2025
מלכיאל זוארץ
פחחחחחחחח21:17 28.12.2025
