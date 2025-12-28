משטרת ישראל פתחה תיק במשטרה נגד שר החינוך יואב קיש ועובדי ציבור נוספים. בחשד לשימוש במשאבי משרד החינוך לקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים

משטרת ישראל פתחה בחקירה נגד שר החינוך יואב קיש ועובדי ציבור נוספים. בחשד לשימוש במשאבי משרד החינוך לקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים. כך הודיעה המשטרה היום (ראשון) בתגובה לתנועה לאיכות השלטון.

*בתשובה לפניית התנועה לאיכות השלטון שעניינה פתיחה בחקירה פלילית נגד קיש ועובדי ציבור נוספים ממשרדו בחשד למרמה, הפרת אמונים, ושימוש במשאבי משרד החינוך לטובת מקורבים, הודיעה המשטרה כי אגף החקירות והמודיעין בוחן את הפנייה וכי נפתח תיק במשטרה בעניין.

התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי קיבלה היום מענה רשמי מאגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל. לפי טענת התנועה, נפתח תיק במשטרה נגד שר החינוך יואב קיש ועובדי ציבור נוספים ממשרדו. המכתב הגיע בעקבות פניית התנועה מלפני כשבועיים בה ביקשה לפתוח בחקירה פלילית בשל חשד למעורבות בעבירות מרמה והפרת אמונים.

על פי טענת התנועה ישנן מספר חשדות: אשתו של השר, טל שר-קיש, על פי השחד פעלה כשמאית עיריית כפר סבא. היא המליצה לוותר על היטל השבחה של 10 מיליון ש"ח למקורבו של בעלה. מנכ"ל המשרד, מאיר שמעוני, אישר התקשרויות במאות מיליוני ש"ח עם חברה שבה מועסקת בת זוגו. ראש מטה השר, עו"ד אסיף קזולה, שחברת אביו זכתה במכרז. מר איתי ואנה, חבר מועצה בליכוד, שנשכר כספק יחיד ללא מכרז. וכן התקשרות בפטור ממכרז עם ערוץ 14 לוועידה שקידמה את השר באופן אישי.

עו"ד רותם בבלי דביר, מנהלת האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון: "החשדות שעלו מהתחקיר והחומרים שהגיעו לידינו הם חמורים ביותר ומעלים חשש לדפוס התנהלות שיטתי של ניצול משאבי ציבור לטובת אינטרסים אישיים ופוליטיים. אסור לאפשר מצב שבו שר בממשלה ועובדי משרדו מנצלים לכאורה את מעמדם לקידום מקורבים ובני משפחה על חשבון הציבור. אנו מצפים שתיפתח חקירה שתתנהל באופן מקצועי ויסודי, וכי הממצאים יובילו למיצוי הדין ככל שיתברר כי אכן בוצעו עבירות."