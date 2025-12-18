המשטרה נערכת לאירועי פסטיבל "החג של החגים" שיתקיימו החל מהיום בחיפה, עם שינויים בהסדרי התנועה, בדגש על אזור המושבה הגרמנית וואדי ניסנאס. מדובר בפסטיבל שבו מציינים את חג החנוכה היהודי וגם את חג המולד עבור התושבים הנוצרים שמתגוררים בעיר

תחנת המשטרה במרחב כרמל הודיעה הערב (חמישי) כי סיימה את היערכותה לאירועי פסטיבל "החג של החגים" שיתקיימו החל מהיום עיר, עם שינויים בהסדרי התנועה, בדגש על אזור המושבה הגרמנית וואדי ניסנאס. המשטרה צופה לתנועת מבקרים גדולה במהלך ימי חמישי ושישי בין התאריכים.18.12-19.12 ובין 25.12-26.12

במהלך ימים אלו יפעלו כוחות מתוגברים של מחוז חוף לשמירה על ביטחון הציבור, אבטחת האירועים ושמירה על הסדר הציבורי, במטרה לאפשר לציבור הרחב ליהנות מהאירועים בבטחה. לאור ריבוי המבקרים הצפוי, לצד אירועים נוספים בעיר, צפויים עומסי תנועה משמעותיים בצירים המרכזיים, ועל כן יבוצעו שינויים זמניים בהסדרי התנועה.

לציבור המגיע בכלי רכב מומלץ להעדיף שימוש בתחבורה הציבורית, הפועלת בתדירות מתוגברת. ניתן להתעדכן באתר עיריית חיפה ובאתרי התחבורה הציבורית. להלן שינויים עיתיים וחסימות בהסדרי התנועה במהלך סופי השבוע הקרובים.

שדרות בן גוריון ייחסמו לתנועה החל מהשעה 17:00 ברחובות הבאים: 1. רחוב העצמאות – תותר כניסת תחבורה ציבורית בלבד. 2. שדרות המגנים.3. רחוב אלנבי – הנסיעה תסתיים ברחוב מאיר והגנים. 4. רחוב הגפן. 5. רחוב מרדכי אנילביץ'.

לא תותר חניה בשדרות בן גוריון, בין שדרות המגנים לרחוב הגפן, החל מהשעה 14:00 ביום חמישי ועד שעה 23:30 ביום שבת, במהלך ימי חמישי ושישי: 18–19.12 ו-25–26.12. רכבים החונים בניגוד לחוק ייגררו. לא תותר חניה בשדרות בן גוריון, החל מיום חמישי בשעה 14:00 ועד יום שבת בשעה 23:30.

חניה: חניה לבאי האירוע מומלצת ברחובות הנמל ופלמר בעיר התחתית, בחניוני מרכז מאירהוף, חניון נתנזון, ובחניות המוסדרות ברחובות המקבילים לאזור האירוע.תחבורה ציבורית: מומלץ לעשות שימוש בתחבורה הציבורית שתפעל בתדירות מתוגברת במהלך ימי חמישי ושישי.

מוקדי מידע: למידע נוסף ניתן לפנות למוקד 110 של משטרת ישראל ולמוקד העירוני 106 של עיריית חיפה. מחוז חוף יפרוס כוחות מתוגברים לרשות הציבור במהלך ימי חמישי ושישי של ה-18,19,25 ו-26 בדצמבר. יש להישמע להוראות השוטרים בשטח ולדווח על כל אירוע חריג למוקד 100.