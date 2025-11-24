הוא זכה לעיטור המופת במלחמת יום הכיפורים, שיאן החקיקה בכנסת ויקיר ירושלים. לכבוד יום הולדת 80, הנה עשרה דברים שלא ידעתם על זבולון אורלב

זבולון אורלב שהיום חוגג יום הולדת 80, כיהן כחבר כנסת במשך 13 שנים (הכנסת ה-15 עד ה-18), היה שר הרווחה בממשלת שרון נפצע בקרב על ירושלים וזכה לעיטור המופת במלחמת יום כיפור. הנה עשרה דברים שלא ידעתם עליו:

1. שם משפחתו המקור הוא בליצשטיין

אביו יליד פולין עלה לארץ לפני השואה והתגורר בתחילה ברחובות ואחר כך קבע את מושבו ברמת גן. פירוש המילה בליץ הוא ברק ושטיין הוא אבן. בעברות, נבחר שם שמבטא גם את האור של הברק, אך מעדן את האבן למשהו רך יותר – כמו לב.

2. בוגר ישיבת נחלים וכרם ביבנה

אורלב למד בישיבה התיכונית בנחלים, באותה כיתה עם ניסן סלומינסקי (שיחגוג 80 בשנה הבאה). והשניים המשיכו לכרם ביבנה שם גם למד הרב יצחק לוי שקטן מהם בשנתיים. עד היום שומרת החבורה של 'כרם ביבנה' על קשר ומפגשים קבועים.

3. נפצע בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים

את שירותו הצבאי עשה כלוחם בגדוד הנח"ל המוצנח. במלחמת ששת הימים נלחם באזור שייח ג'ראח (שמעון הצדיק) וחברו הטוב לישיבה ולחדר באוניברסיטה משה אבוטבול הי"ד נפגע ונהרג. בעת חילוצו נפגע אורלב מצרור שריסק את ברכו. את המלחמה העביר בבית החולים הדסה, אך בעזרת חבר, הצליח להגיע לכותל המערבי כשבועיים לאחר סוף המלחמה, כשהוא בגבס המכסה את רוב רגלו.

4. ייסד את מדרשית עמליה בירושלים

בתחילת שנות ה-70 היה ממייסדי מדרשת עמליה בירושלים ושימש שם כמנהל הפנימייה עד שנת 1976. אגב, אחד הילדים הראשונים שנולד בפנימייה היה אליעזר טולדנו, לימים אלוף פיקוד דרום. עד היום מתפלל אורלב בבית הכנסת לצעירים שנמצא במתחם (כיום שוכנת בו אולפנת טליה) לצדו ישב במשך עשרות שנים אליקים רובינשטיין לימים המשנה לנשיאת בית המשפט העליון.

5. עיטור המופת במלחמת יום כיפור

לפני מלחמת יום כיפור גויס אורלב לשירות מילואים בתעלה, והוצב במוצב כתובה. לאחר שמפקד המוצב נפצע וחדל לתפקד, נטל אורלב שהיה רק בדרגת סמל את הפיקוד על החיילים, פקד עליהם לתפוס עמדות ולהשיב אש, וכיוון את הארטילריה הישראלית, ובכך מנע ניסיונות צליחה מצריים ולבסוף ארגן את פינוי המעוז. על תפקודו במלחמה עוטר בעיטור המופת.

6. שני הזבולונים: העוזר המיתולוגי של זבולון המר

לאחר המלחמה פנה לקריירה פוליטית והיה מצעירי המפד"ל ועוזרו של זבולון המר שהיה יו"ר הצעירים ולאחר מכן גם יו"ר המפד"ל. הוא כיהן כמנכ"ל משרד הדתות ומנכ"ל משרד החינוך במשרדים שהחזיק המר.

7. אלוף המחוקקים של הכנסת ה-15

לכנסת נכנס אורלב רק בשנת 1999, וכיהן בה עד 2013. הוא התחיל בתור מזכ"ל המפד"ל התקדם ליו"ר ועדת החינוך והוועדה לביקורת המדינה. הוא זכור כאלוף המחוקקים של הכנסת ה-15, עם 19 הצעות חוק שהצליח להשלים בקריאה שנייה ושלישית, רובן עוסקות בתיקונים חברתיים.

כחבר הוועדה לביקורת המדינה, יזם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הסיוע הממשלתי לניצולי השואה.

8. התפטרות מאוחרת מהממשלה בהוראת הרב שפירא

בממשלת שרון כיהן כשר הרווחה, ונשאר בממשלה לכמה חודשים בעקבות הוראה שקיבל מראש ישיבת 'מרכז הרב' הרב אברהם שפירא. הוא התפטר רק אחרי העברת חוק ההתנתקות בכנסת, מה שכבר לא שינה את הוצאתה לפועל של התכנית. על מהלך זה ספג ביקורת קשה, וכל ההתנהלות של אפי איתם, הרב יצחק לוי ואורלב, הביאה לפירוק המפד"ל והקמת הבית היהודי.

9. החיים שאחרי הפוליטיקה

לאחר ההפסד בפריימריז של הבית היהודי לנפתלי בנט, פרש מהחיים הפוליטיים ומאז הוא משמש כיו"ר עמותת דעת, הפועלת בתחום החינוך המקצועי במגזר הדתי, הוא חבר נשיאות מכון צמת, נשיא התאחדות יוצאי פולין בישראל ויו"ר העמותה של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

10 בית כנסת של יקירי ירושלים

בשנת 2024 קיבל את התואר יקיר ירושלים בטקס שנערך במגדל דוד. בית הכנסת עמליה הפך כנראה לשיאן הזכיות בתואר עם ארבעה זוכים: כשלפניו זכו פרופ' אפרים חזן ופרופ' רפי קטן ובשנה שאחריו זכה אליקים רובינשטיין.