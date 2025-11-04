הערב נפגשו חברי הכנסת של דגל התורה אצל מנהיג הציבור הליטאי הרב משה הלל הירש. בסיום הפגישה הוחלט כי הרב צריך לחשוב ולדון בכמה מסעיפי טיוטת חוק הגיוס והכרעה תינתן בהמשך

משבר חוק הגיוס: הסתיימה פגישת חברי הכנסת של דגל התורה אצל מנהיג הציבור החרדי מרן ראש הישיבה הרב משה הלל הירש.

עוד באותו נושא סגנית שר החוץ: יש מעל 7 ח"כים שיצביעו נגד חוק הגיוס. צפו 18:13 | נחום פרי 4 0 😀 👏

הפגישה ארכה כשעה וארבעים דקות. במהלך הפגישה עברו על למעלה מארבעים עמודים עם סעיפי טיוטת החוק. ראש הישיבה בירר אצל הח"כים את המשמעויות וההשלכות השונות של כל סעיף, ובסיום הישיבה הודיע הרב הירש כי ההכרעה תינתן בהמשך.

בפגישה נכחו חברי הכנסת של דגל התורה, משה גפני אורי מקלב ויעקב אשר ללא עוזריהם ומלוויהם. זאת על מנת לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים. אחרי הפגישה יעלו חברי הכנסת של דגל התורה לביתו הסמוך של ראש הישיבה הגאון ר' דב לנדו להמשך התייעצות. וככל הנראה מחר ימשיכו בהתייעצויות עם שאר זקני חבי מועצת גדולי התורה.