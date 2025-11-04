משבר חוק הגיוס: הסתיימה פגישת חברי הכנסת של דגל התורה אצל מנהיג הציבור החרדי מרן ראש הישיבה הרב משה הלל הירש.
הפגישה ארכה כשעה וארבעים דקות. במהלך הפגישה עברו על למעלה מארבעים עמודים עם סעיפי טיוטת החוק. ראש הישיבה בירר אצל הח"כים את המשמעויות וההשלכות השונות של כל סעיף, ובסיום הישיבה הודיע הרב הירש כי ההכרעה תינתן בהמשך.
בפגישה נכחו חברי הכנסת של דגל התורה, משה גפני אורי מקלב ויעקב אשר ללא עוזריהם ומלוויהם. זאת על מנת לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים. אחרי הפגישה יעלו חברי הכנסת של דגל התורה לביתו הסמוך של ראש הישיבה הגאון ר' דב לנדו להמשך התייעצות. וככל הנראה מחר ימשיכו בהתייעצויות עם שאר זקני חבי מועצת גדולי התורה.
