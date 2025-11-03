ניצן מבשלת הערב במאסטר שף מנה שכולה געגוע לסבתא שלה, ומשתפת ברגע מיוחד מגיל 17 שבו האוכל שלה הצליח לגעת בלב – גם בלי מילים

יש ריחות שטומנים בתוכם חיים שלמים, טעמים שמחזירים אותנו לילדות – ולפעמים, למי שכבר לא איתנו. בפרק הערב של מאסטר שף תבשל ניצן מנה אחת פשוטה, מרגשת, וטעונה בזיכרון של סבתא שלה.

"ממש ריח של האוכל של סבתא שלי. כל אחד יגיד על סבתא שלו שהיא וואו. אבל סבתא שלי באמת עשתה אוכל שקשה לשכוח." היא משתפת.

געגוע שמונח על הצלחת

ניצן מספרת על הסבתא שהייתה עוגן חייה – דמות שהכילה, חיבקה ובישלה באהבה אין סופית: "הבן אדם שהכי חסר לי בעולם זאת סבתא שלי, והיא לא איתנו כבר 13 שנה. וזה לא נהיה קל, מסתבר."

בהמשך היא מספרת זיכרון מיוחד מהעבר:

"היה רגע, כשהייתי בת 17, שהבאתי לה כמה מנות שלי. היא כבר לא זיהתה אותי – אבל היא אהבה את האוכל שלי. אין תחושה כזאת של מישהי שהכילה אותי כל החיים והספקתי לתת לה ממני."

טעמה של אהבה

המנה שניצן תגיש הערב לשופטים טעונה ברגש – טעם של בית, של סירים על אש קטנה, ושל אהבה שאינה נגמרת גם כשהאדם כבר לא כאן.