בפרק של מאסטר שף, במהלך משימת הזוגות, אחת המתמודדת – דורין עבדן – חושפת כיצד היא משיגה הנחות בקניות בחו"ל. לא בטוח שתרצו לנהוג כמוה. צפו

בפרק שישודר הערב (שלישי), בתוכנית מאסטר שף של קשת 12, חושפת אחת התמודדות כיצד היא משיגה הנחות בחו"ל. במהלך משימת הזוגות, דורין עבדן ושלו חזן בוחרים להכין מנה בסגנון ישראלי, ובהקשר זה דורין משתפת ב"חוצפה הישראלית" שלה.

דורין עבדן: "יש הנחות לנכים?" – צפו:

דורין עבדן, בת 33 מרמלה, מזכירה ומניקוריסטית, משתתפת בתוכנית "מאסטר שף". במהלך צילומי משימת הזוגות, היא חושפת את הטריק המיוחד שלה (והשנוי במחלוקת) להשגת הנחות בקניות בחו"ל.

"אם תפגשי אותי בחו"ל", מסבירה דורין, "את תדעי שאני מישראל, בואי נגיד את זה ככה. תשמעי, איפה שצריך, אני חצופה. נגיד סתם, בקניון בארצות הברית, כל חנות שאני נכנסת אני אומרת, אני לא זוכרת אפילו את המשפט שאומרים באנגלית, 'יש הנחה לנכים?'" ככה, מספרת בגאווה דורין, היא מקבלת הנחות של עשרות אחוזים, וממליצה לצופים לנהוג כמוה.