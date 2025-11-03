עדן בן זקן ואורי בן ארי בדואט חדש ומסקרן -"מכתוב". שיר כן ונוגע על אהבה, געגוע וגורל, שמחבר בין שני קולות בולטים במוזיקה הישראלית

אחרי הלהיטים "אגרוף" ו"פיסה מזכרוני", עדן בן זקן חוברת לאורי בן ארי לשיתוף פעולה מפתיע ומסקרן במיוחד – דואט חדש בשם "מכתוב". שניים מהשמות הבולטים במוזיקה הישראלית, שכל אחד מהם מביא עוצמה וביטוי אישי אחר, נפגשים ליצירה אחת על אהבה, כאב וגורל.

האזינו לשיר החדש של אורי בן ארי ועדן בן זקן – מכתוב

"חביבי, הכל מכתוב"

השיר החדש, שכתב והלחין אורי בן ארי, נושא את טביעת האצבע המוזיקלית המובהקת שלו – שילוב בין כתיבה רגשית לאמת חשופה. לצד הקול האייקוני של עדן בן זקן, נוצר חיבור שמרגיש טבעי ומחשמל. "מכתוב" נע בין געגוע לפרידה, בין זיכרונות שמסרבים להתפוגג לבין קבלה של מה שנגזר מלמעלה.

השניים שרים זה לזו את שורות הפזמון שנחרטות מיד: "חביבי, הכל מכתוב, החלומות נגמרו / מתגעגעת כל כך כל לילה / נשארנו עד הזריחה, כולי הייתי שלך – איך הכל בשנייה הרסת."

בין ניו יורק למנורה

בן זקן נמצאת בימים אלה בעיצומו של סיבוב הופעות בארה"ב, ומיד עם חזרתה לארץ תעלה לשלושה מופעי ענק במנורה מבטחים – כולם כבר סולד אאוט. לאחרונה עלתה שמה גם בהקשר אחר, כשנודע כי היא פרשה ממחזמר "שלאגר" לאחר עשר הצגות בלבד, בו גילמה את דמותה של דינה – התפקיד האייקוני שגילמה במקור עפרה חזה.

במקביל, בן ארי ממשיך לבסס את מעמדו כאחד היוצרים המשפיעים בעשור האחרון, אחרי להיטים כמו "שממה", "לפעמים", "אושר לדקה" ועוד, ולצד שירים שכתב והלחין לאמנים הגדולים בישראל.

דואט של אמת

“מכתוב” הוא לא רק עוד דואט פופ – אלא מפגש בין שני עולמות: העוצמה והרגש של עדן בן זקן, והרגישות הכתובה של אורי בן ארי. ביחד הם יוצרים שיר שמרגיש אישי, בוגר ונוגע, כזה שיתנגן שוב ושוב בלילות הארוכים של הסתיו.