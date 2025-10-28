דואט חדש ומלא שמחה של ליאור נרקיס וששון שאולוב – "אהבת חינם" מתוך האלבום האישי "דיסוננס", שמביא מסר של אחדות ותקווה לעם ישראל. צפו

רגע לפני צאת האלבום החדש והמסקרן של ליאור נרקיס, "דיסוננס", משוחרר הבוקר (שלישי) בהפתעה השיר הראשון מתוכו – דואט מרים ומלא אנרגיה בשם "אהבת חינם", בביצוע משותף של ליאור נרקיס וששון שאולוב. שני האמנים, שידועים ביכולתם להרים את הקהל ולעשות שמח בישראל, מתאגדים כאן לשיתוף פעולה שמבטיח הרבה אהבה חינם לעם ישראל.

צפו בקליפ של "אהבת חינם" – ליאור נרקיס וששון שאולוב:

ליאור נרקיס & ששון שאולוב – "אהבת חינם"

מילים: דולב רם, בר ליסבודר, אורי שכיב, דניאל דהרי, איתי פורטוגלי, אימרי חנוך ונעם כהן

לחן: דולב רם, בר ליסבודר, איתי פורטוגלי, אורי שכיב, דניאל דהרי, אימרי חנוך

עיבוד והפקה מוסיקלית: איתי פורטוגלי, בר ליסבודר, דולב רם

ששון שאולוב, שכבר הספיק לכבוש את המצעדים עם הלהיט הגדול של השנה "עוד יותר טוב" ששימח רבבות, מצטרף לליאור נרקיס באלבום זה כדי להביא אנרגיה חיובית ושמחה. הדואט "אהבת חינם" הוא מתנה ראשונה מהאלבום, שיוצא מחר ומציע חוויה מוזיקלית עשירה.

האלבום "דיסוננס" הוא פרויקט חשוף ואישי במיוחד עבור נרקיס. לראשונה, הוא משתף בגלוי על השנה המטלטלת והמשבר הכבד האישי שעבר, כולל הגירושים מספיר, הקושי לאבד משפחה וההשפעה הנפשית העמוקה. הטקסטים מרגשים, פתוחים, נוגעים וחודרים ללב, ומשקפים את ההתמודדות האישית שלו בשנה וחצי האחרונות.

האלבום יכלול 11 שירים: תל אביב, חרוטה, אהבת חינם (הדואט עם ששון שאולוב), מנגן ומנגב, חמסה עלינו, רק שלא יגלו, מועדון ישן, עוד שנה, היופי שלך, ערן זהבי, מי יכול עליך.

עוד פרטים על האלבום המלא והסיפור הדרמטי שחווה ליאור ייחשפו מחר.