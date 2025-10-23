במחזמר "שלאגר", נבחרה הזמרת עדן בן זקן לגלם את דמותה של דינה, אותה גילמה הזמרת האגדית עפרה חזה. לאחר עשר הצגות בלבד, הזמרת פורשת מההצגה

הזמרת והשחקנית עדן בן זקן עוזבת את התפקיד הראשי במחזמר "שלאגר" לאחר עשר הצגות בלבד, כך דיווח גיל משעלי ב-mako. את מקומה תתפוס דניאל יפה, זוכת העונה השנייה של "אקס פקטור ישראל". את התפקיד המקורי בסרט גילמה לא אחרת מאשר הזמרת האגדית עפרה חזה. אז האם היה מורכב מידי למלא את נעליה? כל הפרטים.

המחזמר "שלאגר", המופק על ידי התיאטרון העברי, מבוסס על הסרט האייקוני משנת 1979 בבימויו של אסי דיין, עם פסקול בלתי נשכח מאת צביקה פיק. בן זקן גילמה את דינה, התפקיד שגולמה במקור על ידי עפרה חזה, לצד שחקנים כמו מיקי גבע, קובי מאור וניר סעדון, שמילאו את נעליהם של שלישיית "הגשש החיוור". את ההפקה מביימת ומעבדת מיכל אמדורסקי, שגם מגלמת את דמותה של גילה, לצד מייסד התיאטרון העברי, גדי צדקה.

עוד באותו נושא נעליים גדולות: עדן בן זקן נבחרה להחליף את עפרה חזה 13:50 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

על פי הצהרה מטעמה של בן זקן, העזיבה התבצעה בהסכמה הדדית: "בשל לוח זמנים צפוף של זמרת העשור, סיבוב הופעות בארצות הברית והופעות גדולות בארץ, הוחלט בהסכמה משותפת כי עדן בן זקן לא תמשיך לגלם את התפקיד במחזמר 'שלאגר' לאחר עשר הצגות". דניאל יפה, שתיכנס לנעליה, צפויה להביא אנרגיה חדשה להפקה עם כישרונה הווקאלי והבימתי.

התגובות ברשת

לידיעה החלו להתפרסם תגובות ברשת, חלקן ביקורתיות, הרבה מהן הומוריסטיות. אושיית הרשת נדיר אליהו הגיב לידיעה וכתב: "'ההפקה פחות תואמת את ציפיותיה' = הסטייליסטית⁩". הפשוטע, דמות בדיונית המגולמת בידי בר אלמליח, הגיבה: "גם היא שומרת נגיעה?" הפשוטע מתייחסת לפרסום מהשבוע האחרון, בו דווח כי עומר חזן פוטר מההצגה "צ'ארלי וחצי", כי החל לשמור נגיעה.

"חלילה לא מזלזלת בעדן", פתחה מגיבה נוספת, "אבל זה בדיוק מהסיבות שצריך לקחת להפקות תאטרון שחקנים מקצועיים שלמדו את התחום, חיים אותו ומסוגלים לעמוד בזה גם נפשית".