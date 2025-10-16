כתב אישום יוגש נגד שני חשודים תושבי ואדי ערה בחשד לרצח השוטר ניב פרץ. במהלך מרדף משטרתי, המשטרה איתרה אותם למחרת בדירת מסתור בחיפה אליה נמלטו

כתב אישום יוגש היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי חיפה. נגד שני חשודים תושבי ואדי ערה בחשד לרצח השוטר ניב פרץ. על הפי החשד הם סחרו באמל"ח וביצעו "ניסוי כלים" בירי בנשק שהוסלק ביער, ניסו להימלט מהשוטרים במהלך מרדף משטרתי בו נרצח השוטר ניב פרץ ז"ל. המשטרה איתרה אותם למחרת בדירת מסתור בחיפה אליה נמלטו.

בחקירה התגלה שבתאריך 7.9.25, סמוך לשעה 22:00, נסעו שני החשודים בטרקטורון לעבר יער סמוך ליד מקום מגוריהם שם אספו נשק שנו קודם לכן. הנשק הוסלק ביער זאת לאחר שבוצע בו ירי "ניסוי כלים" למטרות פליליות. החשודים יצאו מהיער רכובים בטרקטורון עם הנשק ברשותם, כשאז תיקלו אותם בלשי משטרת אום אל פאחם במרדף ביער חשוך.

עוד באותו נושא האלימות במגזר הערבי: שוטר נהרג מירי בוואדי ערה 07:59 | חדשות סרוגים 4 1 😢

החשודים זיהו כי מדובר בשוטרים והחלו בבריחה. כשהגיעו לאזור לב היער בכפר זלפה , פרקו השוטרים מהרכב במרדף אחר החשודים תוך ביצוע ירי . בהמשך כעבור זמן קצר התקבל הדיווח כי בזירה אותר השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנמצא ירוי במהלך המרדף.

החשודים המשיכו בבריחתם ונמלטו אך אותרו למחרת ע"י המשטרה בעיר חיפה ונעצרו בדירת מסתור אליה נמלטו. מעצרם של 2 החשודים תושבי כפר קרע ואום אל פאחם בני 23 ו-31 הוארך מעת לעת בבית המשפט בגין חשדות של :

אחזקת נשק, רצח, ירי במקום מגורים באופן המסכן חיי אדם, נהיגה בפזיזות והפרעה לשוטר במילוי תפקידו בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש הליכי חקירה והעלמת ראיות.

במהלך חקירתם ביצעו שיחזור הובלה והצבעה הן לזירת האירוע ומקום איסוף הנשק, וכן מקום ביצוע ניסוי הכלים ומקום החבאת הטרקטורון איתו ניסו להימלט. ביום ראשון האחרון, הוגשה נגד השניים הצהרת תובע והיום כאמור צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום בליווי בקשה למעצרם עד תום ההליכים .