במהלך מרדף אחרי עבריינים באזור נחל עירון (ואדי ערה) פתחו החשודים בירי לעבר הבלשים. שוטר אחד נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בבית החולים

האלימות במגזר הערבי. שוטר נהרג במהלך חילופי אש עם עבריינים, באזור אום אל-פאחם: מעלה עירון-זלפה.

מהמשטרה נמסר: במהלך פעילות מבצעית לפני זמן קצר במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח בסמוך למעלה עירון נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. כתוצאה מהירי ישנו פצוע שפונה לקבלת טיפול".

השוטר נפצע באורח אנוש, ואחרי חצות נקבע מותו בבית החולים.

נצ"מ אריה דורון על מות השוטר (דוברות המשטרה)

דובר המשטרה נצ"מ אריה דורון עדכן: "לפני שעה קלה התבשרנו בצער רב על מותו של השוטר שחתר למגע במהלך פעילות מבצעית לאיתור אמצעי לחימה במעלה עירון-זלפה. משטרת ישראל מרכינה ראש ותמשיך ללוות את המשפחה".

נסיבות האירוע נבדקות במסגרת החקירה שנפתחה.