איריס חיים אימו של החטוף יותם חיים ז"ל שנורה בשוגג על ידי חיילי צה"ל, חשפה כי היא קיבלה דפי מסרים ממטה משפחות החטופים שהורו לה לומר כי אין לה אמון בצה"ל

איריס חיים אימו של החטוף יותם חיים ז"ל שנורה בשוגג על ידי חיילי צה"ל, סיפרה היום (חמישי) בראיון בגלי ישראל, על עבודת מטה החטופים לכאורה מאחורי הקלעים.

בפתח דבריה היא אומרת: "לא הייתי מחוברת למטה ולא הסכמתי לדבר לפי דף המסרים שניסו לדחוף לי מדי פעם… הדבר שהיה חשוב לי זה לא ליצור עוד פלגנות בתוך מדינת ישראל. מאה החטופים עובד על פי אג׳נדה, דפי מסרים יומיים שיוצאים מדי יום לתקשורת וכולם מחויבים לדבר לפי המסר שהם בונים".

עוד היא הוסיפה: "אני זוכרת שיום לפני שהגעתי לתכנית הפטריוטים – הגעתי לערוץ 11 והבחורה מהמטה שאיתה הייתי בקשר אמרה לי "אוקי אני תכף מעבירה לך את הדף של המסרים שלנו", ולא כלכך הבנתי את זה, היי, אני אדם עצמאי הרי ויש לי מה לומר שאני חושבת עליו.

עוד באותו נושא איריס חיים: "כשאתם שמחים תשמחו בצניעות" 10:26 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

הסתכלתי בדף שהביאו לי והיה כתוב שם: לומר שאני מפחדת שצה״ל יהרוג את הבן שלי ושאני לא ישנה בלילה, מזכירה לכם שזה היה לפני שהתחיל התמרון. אמרתי לה שאני לא מוכנה לומר דבר כזה ושאני ישנה מצוין בלילה ושאני סומכת על הצבא. המשפט הבא שהונחתי לומר זה להביע משפט של חוסר אמון בצבא".

‏עוד אמרה חיים: "חיכיתי שיחזרו החטופים הביתה, יצאו בתקופה הקרובה לא מעט דברים החוצה, על מטה החטופים. אני מאמינה שהכוונות שלהם היו טובות אבל הדרך לא. אני חושבת שהחטופים חזרו למרות המטה, לא בגללם".