שני פרקים חדשים ומרגשים של "והילד הזה הוא אני" – "חוזרים הביתה", מתעדים את סיפורם של הילדים שחוו את השבעה באוקטובר. רביעי וחמישי בכאן חינוכית

שנתיים חלפו מאז אותו יום ששינה את פני המדינה – וגם את עולמם של ילדים רבים. הסדרה התיעודית האהובה "והילד הזה הוא אני" מציגה שני פרקים מיוחדים בשם "חוזרים הביתה", שמתעדים את סיפורם של ילדים ישראלים שחוו את השבעה באוקטובר בדרכים שונות.

הילדים שממשיכים לחלום

הפרקים מלווים 12 ילדים מכל רחבי הארץ: כאלה שפונו מבתיהם בדרום, ילדים שחוו את המתקפה על בשרם, וגם כאלה שחיים עד היום בצל אזעקות, מלונות ומילואים ממושכים של ההורים. כעת, כשהם מנסים לשוב לשגרה ולבית, מתעוררים יחד הפחדים, הגעגוע, וגם התקווה לחיים נורמליים.

מבט כן ורגיש לעולם הילדות

באמצעות מבט כן ורגיש, מצליחה הסדרה לתעד את הדרך של הילדים מהטראומה לשגרה, מהפחד אל האור. היא מאפשרת הצצה נדירה לעולמם הפנימי של הצעירים שנושאים על כתפיהם את סיפורו של דור שלם – דור שגדל בתוך מלחמה, אך ממשיך לחלום על ביטחון, שלווה ואמונה בטוב.

הפרקים "חוזרים הביתה" ישודרו בימים רביעי וחמישי, 15-16 באוקטובר, בשעה 15:30, ב-כאן חינוכית וב-כאן BOX.