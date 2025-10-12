לאחר 16 שנות זוגיות, השחקנית והזמרת לירז צ'רכי הודיעה על פרידה מבעלה, השחקן תום אבני. בפוסט מרגש כתבה: "החיים מפתיעים, ומה שנראה רע יכול להפוך גם לטוב – והאהבה תמיד תישאר"

השחקנית והזמרת לירז צ'רכי הודיעה היום (ראשון) בפוסט אישי וחשוף על פרידה מבעלה, השחקן תום אבני, לאחר 16 שנות זוגיות. השניים, מהזוגות האהובים בתעשייה, הורים לשתי בנות – ג'ון ונור.

בפוסט אישי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, צירפה צ'רכי סרטון ובו היא גוללת באלבום תמונות משפחתי, לצד טקסט כנה וכואב שבו שיתפה על ההחלטה להיפרד ו"לצאת לדרך חדשה".

"חשבתי הרבה איך לספר לכם, והנה מגיע מכתב אהבה למשפחה המרגשת שלי, לאנשים היקרים לי בעולם – תום, ג'ון ונור". אנחנו באמת משפחה חמודה, אבל הרבה דברים השתנו. אנחנו משתנים כל הזמן ומשנים צורה. החיים מפתיעים, ומה שנראה רע יכול להפוך גם לטוב. והאהבה – תמיד תישאר".

בהמשך הודתה על השנים המשותפות עם אבני וחשפה את החלטתם להיפרד: "אני מלאת תודה על 16 שנים יפות ומלמדות. תום ואני יוצאים לדרך חדשה – בנפרד. רק בטוב ובהחלטה שצריך לשחרר גם כשאוהבים. אחרי הכול, אנחנו זמניים פה וצריכים לחיות כל יום במלואו ממקום שלם".

לסיום ביקשה: "נשמח שתכבדו אותנו ואת בנותינו המתוקות בפרטיות יפה".

סיפור אהבה מהבמה

סיפורם של צ'רכי (47) ואבני (39) החל על הבמה, כשהכירו בשנת 2008 במהלך החזרות למחזמר "זורו". הניצוץ ניצת במהרה מאחורי הקלעים, ושנה לאחר מכן כבר הפכו לזוג רשמי, על אף פער הגילאים שעמד ביניהם (צ'רכי מבוגרת מאבני ב-8 שנים).

במאי 2013 נישאו השניים בטקס אינטימי ומרגש בריף הדולפינים שבאילת. זמן קצר לאחר מכן, בנובמבר של אותה שנה, נולדה בתם הבכורה, ג'ון, ובאפריל 2018 הצטרפה למשפחה בתם השנייה, נור. לאורך השנים נחשבו השניים לאחד הזוגות האהובים והיציבים בתעשייה, כאלה ששילבו אמנות, הומור וחברות אמיצה גם מחוץ למסך.