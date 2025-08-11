הדסה בן ארי: "אחרי שנה של פרידה, הגיע הזמן לדבר" - סרוגים
ברנז'ה, תרבות

הדסה בן ארי: "אחרי שנה של פרידה, הגיע הזמן לדבר"

הדסה בן ארי מדברת לראשונה לאחר שנה מהפרידה: משתפת על תחושת האובדן בזוגיות, הקריאה שעוזרת לה והדרך שבה היא מתמודדת עם התקופה הקשה

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים11.08.25 10:10  י״ז באב תשפ״ה
  (צילום: ללא קרדיט)

הסופרת ואשת התקשורת הדסה בן ארי, גרושתו של הזמר חנן בן ארי, פותחת לראשונה את הלב וכתבה פוסט אישי שבו היא מדברת על השנה שחלפה מאז פרידתם. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, היא מתארת את התחושות שעברה ואת האובדן שחוותה עם סיום הזוגיות.

בן ארי מספרת כי בשבת האחרונה, בט"ו באב, חג האהבה, היא חשה שזה הזמן לדבר ולשתף. למרות שלא התכוונה לחשוף פרטים אישיים, היא פתחה דלת לחלקים פנימיים ורגישים בחייה, וקישרה את דבריה לספר שקראה בתקופה האחרונה; ספר שמדבר על אבל, התמודדות וצמיחה מתוך כאב.

בפוסט היא משתפת כי היא עברה תהליך של אבל אישי, המתבטא לא רק באובדן זוגי, אלא גם בהרס החלום, הכאב והקושי להמשיך הלאה. "הלב שלי נשרף לא יום ולא יומיים", היא כותבת, "הלכתי לישון מרגישה מתה, ובכל בוקר הופתעתי למצוא שאני עדיין כאן".

למרות הכאב, בן ארי מציינת שהיא מנסה להמשיך קדימה ולשמור על חיוך, אך מודה כי היא עדיין עוברת דרך מורכבת. לדבריה, תרגול העמקה והקשבה, כפי שמתואר בספר, עוזר לה למצוא משמעות חדשה ולבנות את עצמה מחדש.

גירושין
הדסה בן ארי
חנן בן ארי
6 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
אינך היחידה שמתגרשת...
מיקי | 11-08-2025 11:34
אינך היחידה שמתגרשת או שחווה אבדן כלשהו, בעיקר בתקופה הנוכחית. קצת פרופורציה. מצד שני אם הפרסום עוזר לך או נכון בעינייך - עיני לא צרה בך. מי שמתעניין - שיקרא.
אז מה אתה...
פוטין | 11-08-2025 12:10
אז מה אתה נדחף??? עינך כן צרה וחבל. היא לא צריכה רשות ממך
2
הציבור לא פסיכולוג... לכי...
יעקב | 11-08-2025 11:49
הציבור לא פסיכולוג... לכי למקום הנכון....
מי שאל אותך?...
פוטין | 11-08-2025 12:09
מי שאל אותך? אם זה לא מעניין אל תקרא
3
הוא מנוול ואגואיסט....
כוכב נופל | 11-08-2025 12:09
הוא מנוול ואגואיסט. עשה מליון ילדים עם אשה מהממת ואז עלה לו האגו וזרק את המשפחה. נראה לו שהוא טוב מדיי בשביל להיות סתם בעל. חש את עצמו כוכב.. מגיע לך הרבה יותר מזה. הפסקתי להאזין למוזיקה שלו ירד לי ממנו איש לא אותנטי חסר אופי ורדוד.
4
את לא ידעת...
אוהד | 11-08-2025 12:23
את לא ידעת לשמור על הבשר במקפיא בעיה שלך.מספיק סיפורים