הדסה בן ארי: "אחרי שנה של פרידה, הגיע הזמן לדבר" - סרוגים

הסופרת ואשת התקשורת הדסה בן ארי, גרושתו של הזמר חנן בן ארי, פותחת לראשונה את הלב וכתבה פוסט אישי שבו היא מדברת על השנה שחלפה מאז פרידתם. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, היא מתארת את התחושות שעברה ואת האובדן שחוותה עם סיום הזוגיות.

בן ארי מספרת כי בשבת האחרונה, בט"ו באב, חג האהבה, היא חשה שזה הזמן לדבר ולשתף. למרות שלא התכוונה לחשוף פרטים אישיים, היא פתחה דלת לחלקים פנימיים ורגישים בחייה, וקישרה את דבריה לספר שקראה בתקופה האחרונה; ספר שמדבר על אבל, התמודדות וצמיחה מתוך כאב.

בפוסט היא משתפת כי היא עברה תהליך של אבל אישי, המתבטא לא רק באובדן זוגי, אלא גם בהרס החלום, הכאב והקושי להמשיך הלאה. "הלב שלי נשרף לא יום ולא יומיים", היא כותבת, "הלכתי לישון מרגישה מתה, ובכל בוקר הופתעתי למצוא שאני עדיין כאן".

למרות הכאב, בן ארי מציינת שהיא מנסה להמשיך קדימה ולשמור על חיוך, אך מודה כי היא עדיין עוברת דרך מורכבת. לדבריה, תרגול העמקה והקשבה, כפי שמתואר בספר, עוזר לה למצוא משמעות חדשה ולבנות את עצמה מחדש.