הלילה (שלישי) ישדר ערוץ 12 את משדר הסליחות המרכזי, בשידור חי מרחבת הכותל המערבי בירושלים.
צפו בקדימון למשדר הסליחות המרכזי
המנחים והמשתתפים
את המשדר יובילו מהאולפן אברי גלעד ויאיר שרקי, ומהכותל ישדרו כתבי חדשות 12 עופר חדד וישי כהן. בין המשתתפים: שורד השבי אלי-ה כהן והזמרת לבנת בן חמו.
המשדר יחל בשעה 23:30 ויימשך עד 02:00 בלילה.
מסורת טלוויזיונית
משדר הסליחות הפך בשנים האחרונות למסורת טלוויזיונית שמחברת בין הקולות העתיקים של פיוטי הסליחות לבין הצופים בבית. מדי שנה נוהגים מאות אלפים לעקוב אחר השידור, שמביא את האווירה המיוחדת של עשרת ימי תשובה ורחבת הכותל המערבי אל תוך הסלון הישראלי.
