נתוני הרייטינג של ערוצי הטלוויזיה נחשפו הבוקר, ומעידים על המשך מגמת ההתחזקות של ערוץ 14, במקביל להתססות של 'האח הגדול' כתכנית הריאליטי הנצפית ביותר בישראל.
בגזרת המהדורות המרכזיות, "חדשות 12" מובילה בפער ניכר עם 12.9%. אחריה, עם נתונים צמודים, נמצאות "חדשות 14" עם 6.7% ו"חדשות 13" עם 6.6%. "חדשות 11" רשמה 2.4%, ואילו "חדשות i24News" קיבלה 0.5%.
בגזרת התוכניות המרכזיות, "האח הגדול" ברשת 13 מובילה עם 16.2%. במקום השני, "מאסטר שף" של קשת 12 רשמה 13.4%. התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 הציגה נתון גבוה של 7.4%, ואילו "התנתקות" בכאן 11 קיבלה 1.3%, נתון נמוך באופן חריג לכל הדעות. התוכנית "פתחי ושי" בערוץ 14 רשמה 4.1%.
במהדורות הלילה, התמונה נראית כך: "הצינור" ברשת 13 עם 8.1%, "גיא פינס" בקשת 12 עם 7%, "סטורי לילה" בערוץ 14 עם 3%, ו"חדשות הלילה" בכאן 11 עם 1.3%.
