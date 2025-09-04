חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.09.2025 / 09:23

חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר את מהדורת החדשות. ערוץ 14 מצמצם את הפער עם נתונים נאים בחדשות ובתוכנית "הפטריוטים". ערוץ 13 ממשיך להתחזק וגובר על קשת 12 ב-2 מתוך 3 הגזרות

תגיות: הפטריוטים, כאן 11, עכשיו 14, ערוץ 14, קשת 12, רייטינג, רשת 13