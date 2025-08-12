לפי דיווח של סולימאן מסוודה ב"כאן חדשות", ראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, מקבל ייעוץ אישי מגורמים שאינם חלק מהמערכת הצבאית. בין היועצים שהוזכרו בכתבה: השר והרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במיל' ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, כמו גם מתן דנסקר ולירן דן.
עוד עולה מהדיווח כי עוזרו של הרמטכ"ל, אלוף-משנה אלון לניאדו, מנהל תדרוך לעיתונאים וזאת בניגוד לנהלי צה"ל, שכן רק דובר צה"ל מוסמך לטפל בפנייה לעיתונות.
לפי הדיווח, קצב השיחות הללו התגבר בתקופה האחרונה, על רקע המשבר החריף בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי אין בכוונתו להתייחס לפרטים.
אפרים – http://הרסתם%20את%20מערכת%20המשפט;%20את%20מערכת%20הבריאות;%20את%20מערכת%20החינוך;%20המשטרה;%20השבכ.%20ועכשיו%20צהל?
אתם "עיתון" או זרוע הרס של עם ישראל ומדינת ישראל?20:47 12.08.2025
בני
מה חשבת שיקרה? או שאתה מציית לנתניהו או שאתה מושמץ ומועף בבושת פנים מתפקידך. אין באמצע.. דבר עם אדלשטיין, הוא גם הבין את זה לא מזמן...20:50 12.08.2025
