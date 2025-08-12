פיצוץ בצמרת: הרמטכ"ל הודיע על שורת מינויים; כ"ץ ביטל - סרוגים

פיצוץ בצמרת: הרמטכ"ל הודיע על שורת מינויים; כ"ץ ביטל
בצה"ל הודיעו על שורת מינויים בכירים, אך שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי לא תיאם את המינויים עם הרמטכ"ל ולא יאשרם בשלב זה. בצה"ל הבהירו: הרמטכ"ל הוא הגורם המוסמך לקבוע את המינויים
צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון
הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים הלילה דיון איוש בו אושרו מספר מינויים בכירים. בתגובה הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הוא אינו מאשר את המינויים מכיוון שהם אינם תואמו איתו. זמיר השיב בתגובה כי מדובר המלצות שלו וכי בסמכותו של השר לאשר או לא לאשר את המינוי.
המינויים עליהם הודיע הלילה הרמטכ"ל
- תת‑אלוף ברק חירם — ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים
- תת‑אלוף ציון רצון — מפקד קורס פיקוד ומטה
- תת‑אלוף מנור ינאי — ראש מטה זרוע היבשה
- תת‑אלוף מורן עומר — ראש חטיבת התכנון באגף התכנון
- תת‑אלוף מני ליברטי — מפקד אוגדה 98 (עוצבת האש)
- תת‑אלוף יפתח נורקין — מפקד אוגדה 36 (עוצבת געש)
- תת‑אלוף אליעד מואטי — מפקד אוגדה 210 (עוצבת הבשן)
- ועוד מינויים נוספים בכירים באגפים ומטה צה"ל, כולל במודיעין, תכנון, טכנולוגיה ולוגיסטיקה.
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בהודעה שלפיה המינויים הללו אינם מאושרים כיוון שלא תואמו עמו כראוי, וציין כי נהוג להציג לפניו מספר מועמדים לכל תפקיד לצורך התאמה והחלטה משותפת. כ"ץ ציין כי הוא שוקל למנות מפקדים בגזרת עזה, אך רק לאחר השלמת ביצוע תחקירי ה־7 באוקטובר.
תגובת הרמטכ"ל ציינה כי מדובר בדיון איוש שנערך בהתאם לכללים ובהשתתפות פורום מטכ"ל, וכי בחוק צה"ל הוא זה שמחליט על מינויים בדרגת אל"ם ומעלה, אך הוסיף כי לאחר מכן המינויים נשלחים לאישור שר הביטחון.
1
זמיר לפי דעצי...
יעקב | 12-08-2025 7:21
זמיר לפי דעצי נהנה מחיבוק התקשורת .זה או בעיה שהייתה לגלאנט.כשנכנסים לזה קשה לחזור אחורה
זמיר,הגן על חיילינו מפני ממשלת הדמים והגזל
אם לחייל קרבי | 12-08-2025 9:39
העם השפוי אתך.תהיה חזק בשביל כולנו.
יהו-דים מכורים לכוח ולדמיון מזרחי
דן | 12-08-2025 9:16
מי צריך מציאות כשיש תלמוד ורבנים כ"כ חכמים?
איך יציל את...
דאגת זמיר לחיילים שלו ולמדינה | 12-08-2025 8:17
איך יציל את עצמו מהשר הכושל וקבינט המשתמטים והמפקירים
לכל מתפקדי הליכוד! נא לבחור בכץ לרה"מ הבא
כץ רה"מ הבא תותח! | 12-08-2025 8:10
כץ מוכיח בהתנהלות שיש מי ששולט כאן הוא המנהיג הבא של ישראל. ביבי הביתה עם כל הזכויות שלך, אתה חלש רופס מפחד מהצל של עצמך, לא מספיק גאונות צריך שליטה,והוכח בחודשים האחרונים שישראל כץ הוא היחיד .ותתחיל לקדם וליחצ"ן את עצמך אתה ראוי! מאד אלפים ליכודינקים שאוהבים אותך! יאללה כץ לראשות הממשלה! ביבי עם הכבוד לך הביתה ותכתןב זכרונות עם כל ההצלחותעשית במשך 10 שנים הרבה כשלונות.תן צאנס לישראל כץ הגבר!
זמיר,הם רוצים רמטכ"ל אוכל מוות-משיחי-מטורף
פקוד לשעבר של זמיר | 12-08-2025 8:05
תציל את נפשך מהחלאות הללו
הבעיה של גאלנט...
יעקב קשקש | 12-08-2025 7:34
הבעיה של גאלנט שנחשב בעם לשר מותלח ואמין. היחיד דקיבל בסקרים את אהדת רוב עצום בעם. אם שר מצליח או אהוד או חושב -נזומסיבה לסלק אותו פלוס להפעיל נגדו את מכונת הרעל לסתומים כמו יעקוב
זמיר נהנה מתמיכל...
יעקוב לקק של אבי החמאס | 12-08-2025 7:30
זמיר נהנה מתמיכל הען כמו גאלנט היה היחיד שקיבל תמיכה גדולה מהעם מכל ממשלת נתניהו הכושלת
2
נתניהו משמיד כל...
ביבי ממן הנוחבות מפרק גם אתצהל | 12-08-2025 7:31
נתניהו משמיד כל חלקה במדינה
אולי הימין ימנה...
בני העבד, אי אפשר לקנות מוח | 12-08-2025 9:52
אולי הימין ימנה את הרצי
זמיר בעיה גדולה
בני | 12-08-2025 9:42
מסתבר שהשמאל הכניס את זמיר בתחכום , כדי לסקל ולתקוע מדיניות ימין-אחרי שבראיונות לפני המינוי אמר להיפך ממה שאומר היום , אחרי שהוא כבר רמטכל... צריך לפטר אותו עוד היום- ולהביא רמטכל ימני- עם צדקת הדרך-אחרת זה יעלה לכולנו ביוקר: כי האיש יגרור רגליים בעזה עד שהלחץ התקשורתי וגם מהעולם ישבור את ביבי , חיילים ימותו לחינם, ולא נתקדם לשום מקום
ממשלת ה 7.10...
גידגיד | 12-08-2025 7:35
ממשלת ה 7.10 לא תעצור עד שמדינת ישראל תושמד, ומדינת פלסטין תקום. אנחנו כמעט שם
3
ראשית להעיף את...
ש | 12-08-2025 7:31
ראשית להעיף את עליאן מהמ.פ"ש
אולי הימין ימנה...
בני. העבד, אי אפשר לקנות מוח | 12-08-2025 9:48
אולי הימין ימנה את הרצי או לפי מסורת הבגידה של מממן הנוחבות, ביבי צריך להביא עבד ליצן לא קשור ובלי מוח. ובסוף להפיל עליו את התיק. אולי נמנה את בני. שיהיה לנו רמטכל מה"ימין" עבד של הבוגד
זמיר-איש שמאל שנכנס בעורמה ע"י השמאל לרמטכלות
בני. | 12-08-2025 9:41
מסתבר שהשמאל הכניס את זמיר בתחכום , כדי לסקל ולתקוע מדיניות ימין-אחרי שבראיונות לפני המינוי אמר להיפך ממה שאומר היום , אחרי שהוא כבר רמטכל... צריך לפטר אותו עוד היום- ולהביא רמטכל ימני- עם צדקת הדרך-אחרת זה יעלה לכולנו ביוקר: כי האיש יגרור רגליים בעזה עד שהלחץ התקשורתי וגם מהעולם ישבור את ביבי , חיילים ימותו לחינם, ולא נתקדם לשום מקום
4
יעקב צודק זמיר...
פיני | 12-08-2025 7:33
יעקב צודק זמיר מפתח לעומתיות לממשלה.יש דברים שאנחו לא רואים.אבל כח התקשורת הוא אדיר.
את הילדז ...
לפי השם שלך | 12-08-2025 7:52
את הילדז
5
משחקי כבוד על...
אני | 12-08-2025 7:34
משחקי כבוד על הגב של מדינה שלמה שלא מצליחה לשאת יותר את המלחמןת מבפנים ומבחוץ, את הכאב , הצער, הקרע, את נטל המילואים, את הנטל הכלכלי
6
כ"ץ קיבל הוראות...
גידגיד | 12-08-2025 7:35
כ"ץ קיבל הוראות מיאיר נתניהו ושרה, ועכשיו הוא מבצע אותן
7
כבר אמרנו, ש:...
אזרחית מודאגת מאוד | 12-08-2025 7:52
כבר אמרנו, ש: מהפכה משפטית +מהפכה משטרית +מהפכה צבאית +מהפכה תקשורתית = דיקטטורה מלא על מלא, אז מה הפלא?
8
מלאך החבלה משאיר...
אם שר יש לו הגיון או מחשבה או רוצה לאמר משהו או פועל לטובת מדינת ישראל וחוקיה (בוגד) ביבי מעיף אותו מייד | 12-08-2025 7:55
מלאך החבלה משאיר סביבו רק כלבלבים חסרי מוח. אלו השרים של ממשלת האסונות ופירוק המדינה
9
ליפני הבחירות האחרונות...
אזרחית | 12-08-2025 7:58
ליפני הבחירות האחרונות משפחת צ'אושסקו יחד עם הקהלת, לוין, רוטמן, אמסלם... ו ה חונתא ( אך לא ב מלואה - 68 מאפיונרים מנוולים), - הכינו תוכנית גאונית לבצע מעבר לאחר 75 שנות דמוקרטיה ל דיקטטורה מלא על מלא: מהפכה משפטית +מהפכה משטרית +מהפכה צבאית +מהפכה תקשורתית = דיקטטורה מלא על מלא. בזמן, ש ישנתם.
10
חפשו בגוגל: ”מינוי...
ענק | 12-08-2025 8:03
חפשו בגוגל: ”מינוי הרמטכל זמיר ארץ נהדרת”. שודר עם מינויו לפני מס' חודשים. ענק.
בול!!! ...
חח | 12-08-2025 8:23
בול!!!
11
במדינת חלם יש...
הכרמלי אמליה | 12-08-2025 8:11
במדינת חלם יש שר שאינו מבין מאומה בבטחון.ספק אם מכיר את האנשים שמינה הרמטכ"ל.
12
כץ אמר שהוא...
נוני | 12-08-2025 8:35
כץ אמר שהוא הורדוס ,אז מה הפלא
13
מתי הדרג המדיני...
יוסי | 12-08-2025 8:57
מתי הדרג המדיני יפסיק לזלזל בצהל????? ברור שהדרג המדיני קובע אבל כל פעם צה"ל חוטף מהם בזיונות והשפלה. גועל נפש
14
קטאריהו בן בוגדניהו...
רונן | 12-08-2025 9:12
קטאריהו בן בוגדניהו צורר היהודים מנהל מלחמת חורמה נגד מדינת ישראל בשירות אדוניו הקטארים. האידיוטים השימושים הדתיים מצטרפים אל מלאך החבלה בדהירה להחרבת מדינת היהודים