פיצוץ בצמרת: הרמטכ"ל הודיע על שורת מינויים; כ"ץ ביטל - סרוגים

צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים הלילה דיון איוש בו אושרו מספר מינויים בכירים. בתגובה הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הוא אינו מאשר את המינויים מכיוון שהם אינם תואמו איתו. זמיר השיב בתגובה כי מדובר המלצות שלו וכי בסמכותו של השר לאשר או לא לאשר את המינוי.

המינויים עליהם הודיע הלילה הרמטכ"ל

תת‑אלוף ברק חירם — ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים

תת‑אלוף ציון רצון — מפקד קורס פיקוד ומטה

תת‑אלוף מנור ינאי — ראש מטה זרוע היבשה

תת‑אלוף מורן עומר — ראש חטיבת התכנון באגף התכנון

(צילום: דובר צה"ל)

תת‑אלוף מני ליברטי — מפקד אוגדה 98 (עוצבת האש)

תת‑אלוף יפתח נורקין — מפקד אוגדה 36 (עוצבת געש)

תת‑אלוף אליעד מואטי — מפקד אוגדה 210 (עוצבת הבשן)

ועוד מינויים נוספים בכירים באגפים ומטה צה"ל, כולל במודיעין, תכנון, טכנולוגיה ולוגיסטיקה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בהודעה שלפיה המינויים הללו אינם מאושרים כיוון שלא תואמו עמו כראוי, וציין כי נהוג להציג לפניו מספר מועמדים לכל תפקיד לצורך התאמה והחלטה משותפת. כ"ץ ציין כי הוא שוקל למנות מפקדים בגזרת עזה, אך רק לאחר השלמת ביצוע תחקירי ה־7 באוקטובר.

תגובת הרמטכ"ל ציינה כי מדובר בדיון איוש שנערך בהתאם לכללים ובהשתתפות פורום מטכ"ל, וכי בחוק צה"ל הוא זה שמחליט על מינויים בדרגת אל"ם ומעלה, אך הוסיף כי לאחר מכן המינויים נשלחים לאישור שר הביטחון.