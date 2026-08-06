אחרי 40 שנה בקרקס: הפילה המפורסמת שוחררה חזרה לטבע

ג'ולי הפילה ברגעי השחרור ( צילום: צילומסך )

אחרי כארבעה עשורים שבהם הופיעה בפני קהל, ג'ולי, הפילה האחרונה ששימשה בקרקס בפורטוגל, מתחילה פרק חדש בחייה. ב-30 ביוני היא הועברה מבית הקרקס שבו התגוררה אל מקלט הפילים פנגיאה שבמחוז אלנטז'ו, בדרום המדינה.

ג'ולי נלכדה באפריקה כשהייתה גורה, בסוף שנות ה-80, והובאה לפורטוגל. בשנת 1988 היא החלה להופיע בקרקסים, ומאז בילתה את רוב חייה בסביבה שנועדה למופעים ולא לצרכים הטבעיים של פילים. השינוי במצבה החל בעקבות חוק שאישרה ממשלת פורטוגל בשנת 2018, ואסר בהדרגה על שימוש בחיות בר במופעי קרקס עד שנת 2024. אלא שגם לאחר שהופעותיה של ג'ולי הסתיימו, נותרה בעיה משמעותית: לא היה מקום מתאים שאליו ניתן היה להעביר אותה. הפתרון הגיע מאנשי מקלט פנגיאה, שפנו לבעליה הקודמים של הפילה והחלו לתכנן את העברתה. במשך כ-18 חודשים נערכו הצוותים למסע ולתהליך הקליטה. לבסוף הועברה ג'ולי במשאית בנסיעה שנמשכה כשלוש שעות משטחי קרקס ויקטור הוגו קרדינלי אל ביתה החדש. לדברי אנשי המקלט, ג'ולי התאקלמה במהירות והחלה לחקור את השטח החדש כמעט מיד. בתיעוד שפורסם היא נראית יוצאת מהמבנה המוגן, מתקרבת לערימות מזון ומטיילת סמוך למקווה מים שהוכן עבורה. "אין דיירת ראשונה מתאימה יותר מהפילה האחרונה של הקרקסים בפורטוגל", אמרה מנהלת המקלט קייט מור. לדבריה, המטרה המרכזית של הצוות כעת היא להעניק לג'ולי את איכות החיים הטובה ביותר האפשרית בשנים שנותרו לה.

ג'לוי משתעשעת בטבע לאחר השחרור ( צילום: צילומסך )

מקלט פנגיאה משתרע על שטח של כ-1,000 אקרים, יותר מ-4,000 דונם, ונועד לאפשר לפילים שחיו בקרקסים או בגני חיות לנוע בשטחים פתוחים ולנהל אורח חיים טבעי יותר. בעתיד מקווים במקום לקלוט בין 20 ל-35 פילים, אך בשלב הראשון מספר בעלי החיים יהיה מוגבל, עד להשלמת בנייתם של מתחמים, אסמים וגדרות נוספים.

ג'ולי גם לא צפויה להישאר לבדה לאורך זמן. בהמשך השנה מתכננים במקלט לקלוט את קאריבה, פילה אפריקנית בשנות ה-40 לחייה, שנלכדה גם היא בטבע וכיום חיה לבדה בגן חיות בבלגיה. הצוות מקווה שהחיבור העתידי יאפשר לשתי הפילות ליהנות מחברה, מרחב וביטחון לאחר שנים ארוכות בשבי.

המעבר של ג'ולי מסמל לא רק את סופו של עידן הקרקסים עם חיות בר בפורטוגל, אלא גם את תחילתו של ניסיון אירופי חדש להעניק לפילים מבוגרים מקום פרישה מותאם. לאחר 40 שנות עבודה, הפילה שהכירה בעיקר זירות, משאיות ומכלאות יכולה סוף סוף לשוטט, להתגלגל בחול ולהיכנס למים בקצב שלה.