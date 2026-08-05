בעיצומו של החרם התרבותי הבינלאומי על ישראל, סרטו החדש של הבמאי אבי נשר "האהבות שלנו" משיג הישג חסר תקדים: הסרט התקבל לפסטיבל הקולנוע היוקרתי בטורונטו, מועמד ל-12 פרסי אופיר, ובמהלך נדיר במיוחד - ענקיות התוכן הבינלאומיות FOX Entertainment Studios ו-Access Entertainment מצטרפות אליו כמפיקות שותפות.

הפסטיבל בטורונטו, הנחשב לנקודת ציון מרכזית בעונת הפרסים האמריקאית, יקרין את "האהבות שלנו" במסגרת "Centrepiece" - קטגוריה המוקדשת ליצירות בולטות מרחבי העולם. זאת לאחר שהסרט הוכרז השבוע כמועמד ל-12 פרסי אופיר שונים, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, הבימוי, התסריט והצילום.

מהלך חסר תקדים בהוליווד

המהלך של FOX ו-Access Entertainment מסמן תקדים חדש בתעשיית הקולנוע הבינלאומית. זו הפעם הראשונה שאולפנים הוליוודיים גדולים מצטרפים להפקה ישראלית דוברת עברית לאחר שכבר צולמה ונערכה, בשלב ה"ראף קאט". Access Entertainment חתומה על זוכה האוסקר "אזור העניין", מה שמעניק משנה תוקף לצעד.

פרננדו שו, נשיא FOX Studios, ודני כהן, נשיא Access, ציינו כי זיהו בסרט סיפור אנושי, עוצמתי ואוניברסלי שראוי להיראות בכל העולם. נשיא Access אף הצהיר על סיכויו הגבוהים של "האהבות שלנו" לזכות בפרס האוסקר הזר - הצהרה נדירה במיוחד בעיצומו של החרם התרבותי על יצירה ישראלית.

סיפור על אהבה ביום שאחרי

עלילת הסרט, השואבת השראה מאירועים אמיתיים, עוקבת אחר שבע דמויות הלכודות במערכות יחסים מורכבות. הדמויות חולקות מכנה משותף: האמונה כי ה-6 באוקטובר הוא היום שבו מתה האהבה, ומחרת האסון הן נאלצות לחשב מסלול מחדש כדי לשרוד. בסרט מככב קסט ישראלי מוביל, הכולל את שלום מיכאלשווילי, מגי אזרזר, יניב ביטון ונועה כהן.

זהו סרטו ה-21 של נשר, שצפוי לעלות לאקרנים בספטמבר הקרוב. המפיק משה אדרי סיכם: "זהו הישג משמעותי המוכיח כי גם בתקופה מאתגרת זו, יצירה ישראלית איכותית מוצאת את דרכה לקהל הבינלאומי".

מרוץ האופיר מתחמם

ההכרזה על 12 המועמדויות לפרסי אופיר מציבה את "האהבות שלנו" כאחד המתמודדים המובילים בעונת הפרסים הישראלית. הסרט מצטרף לרשימת סרטים עלילתיים שיתחרו השנה על הפרס היוקרתי ביותר של הקולנוע הישראלי, לצד יצירות נוספות שטרם הוקרנו לקהל הרחב.

השילוב של הצלחה בינלאומית, הכרה מקומית והצטרפות אולפנים הוליוודיים מעניק לסרט פוטנציאל לחשיפה גלובלית רחבה - הישג נדיר במיוחד לקולנוע הישראלי בתקופה זו. חברי האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה צפויים לצפות בסרט בהקרנות מיוחדות בשבועות הקרובים, כחלק מתהליך הבחירה וההצבעה לקראת טקס הפרסים.