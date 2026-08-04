ספיידרמנים יחד

הישראלים הגיעו בהמוניהם לבתי הקולנוע בסוף השבוע האחרון, והפכו את "ספיידרמן: יום חדש" לסרט עם הפתיחה הגדולה ביותר בהיסטוריה המקומית. חברת פורום פילם, המפיצה בישראל את סרטי דיסני ומארוול, הודיעה הבוקר (שלישי) כי הסרט מכר למעלה מ-250 אלף כרטיסים ברחבי הארץ בסוף השבוע הראשון שלו - שיא שהוחזק עד כה על ידי "הנוקמים: סוף המשחק".

המספרים המרשימים מגיעים בתקופה שבה תעשיית הקולנוע בישראל עדיין מתאוששת מהשפעות המלחמה והמשבר הכלכלי. הצלחתו של הסרט מעידה על הכוח המשיך של דמות ספיידרמן בקרב הקהל הישראלי, ועל היכולת של סרט איכותי למשוך קהל רחב גם בתקופות מאתגרות. שיא עולמי שמדבר בעד עצמו ההצלחה הישראלית מגיעה בהמשך לנתונים היסטוריים גם בזירה הבינלאומית. בתחילת השבוע דווח כי הסרט בכיכובם של טום הולנד וזנדאיה הכניס סכום של 927 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון שלו ברחבי העולם. מדובר בהישג יוצא דופן שיותר מהכפיל את התחזיות המקוריות של אולפני סוני לסרט. את השיא העולמי עדיין מחזיק "הנוקמים: סוף המשחק", שפתח עם הכנסות של 1.22 מיליארד דולר מסביב לגלובוס תוך סוף שבוע אחד. עם זאת, בימים הקרובים "ספיידרמן" החדש צפוי להפוך רשמית לסרט המצליח ביותר של 2026, תואר שבו מחזיק כרגע "צעצוע של סיפור 5" עם 1.065 מיליארד דולר.

טובי מגווייר, אנדרו גארפילד וטום הולנד ( צילום: מתוך הסרטים. באדיבות פורום פילם וא.ד מטלון )

מה הופך את ספיידרמן לכל כך אהוב?

הסיפור של ספיידרמן, שהחל בשנות ה-60 כרעיון שכמעט נגנז, הפך לאחת הדמויות האייקוניות ביותר בעולם הקומיקס. יוצר הקומיקס סטן לי בחר דווקא בנער ביישן וחנון בשם פיטר פארקר, תלמיד תיכון שנעקץ על ידי עכביש רדיואקטיבי ומקבל כוחות-על. בניגוד לגיבורי-העל החזקים והבוגרים שהיו פופולריים באותה תקופה, פיטר פארקר היה שונה - נער מתבגר עם בעיות אמיתיות.

במארוול לא התלהבו מהרעיון בתחילה. רבים בחברה סברו שאף אחד לא ירצה לקרוא על נער מתבגר, ובוודאי שלא על גיבור-על שמבוסס על עכביש. למרות ההתנגדויות, סטן לי התעקש - והחלטה זו שינתה את עולם הקומיקס לנצח. זמן קצר לאחר הופעתו הראשונה, ספיידרמן הפך לאחת הדמויות הפופולריות ביותר של מארוול, עם יקום שלם של נבלים אייקוניים כמו הגרין גובלין ודוקטור אוקטופוס.

מסי, זנדאיה והקסם של מארוול

בימים האחרונים הסרט זכה לחשיפה נוספת בזכות סרטון פרומו ויראלי שבו מופיע כוכב הכדורגל הארגנטינאי ליונל מסי לצד ספיידרמן. הסרטון, שבו מסי משתמש באפליקציית "Spidey Tracker" כדי לאתר את גיבור העל, הפך במהירות לתופעה ברשתות החברתיות וזכה למיליוני צפיות.

גם השחקנית זנדאיה, שמגלמת בסרט את MJ, תרמה לעניין הרב סביב ההפקה. בפרמיירה החגיגית היא בחרה לענוד תכשיטים בעיצובה של מעצבת התכשיטים הישראלית קרן וולף, בחירה שעוררה עניין רב בקרב הקהל המקומי.

ההצלחה של "ספיידרמן: יום חדש" מגיעה בתקופה שבה מארוול מנסה לחזור לימי הזוהר שלה לאחר כמה שנים של ביקורות פושרות ואכזבות בקופות. הסרט מוכיח שכאשר האולפן משקיע בסיפור איכותי, בשחקנים מוכשרים ובהפקה מרשימה, הקהל עדיין מגיע בהמוניו לבתי הקולנוע.