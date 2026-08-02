איראן טוענת: המו"מ על מיצרי הורמוז "בשלבים סופיים"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( לב ראדין\שאטרסטוק )

הפעם יגיעו להסכם? יום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על דחיית התקיפה האמריקנית נגד איראן בעקבות התקדמות במגעים, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, אמר כעת כי "המשא ומתן מול עומאן על סוגיית המעבר במיצרי הורמוז נמצא כעת בשלבים סופיים". עם זאת, נטען כי "ההסכם בין איראן ועומאן על ניהול המיצר לא יקבעו אם הוא יפתח או יסגר".

לפי הדיווחים בתקשורת האיראנית, מטרת השיחות היא "להגיע למנגנון הדדי" במיצרי הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, טען כי "המצב בהורמוז לא יוכל לשוב להיות כפי שהיה לפני המלחמה. אנחנו מנהלים כעת דיונים עם עומאן על נתיב מעבר, שלא יעבור בנתיב הצפוני ולא בנתיב הדרומי". יש לציין כי ההצעה שתוארה על ידי בקאאי זהה לזו שעומאן הציגה מספר פעמים לאחרונה - כולל רק בשבוע שעבר, כשאז היא נדחתה על ידי איראן. לפי ההצעה, המעבר במיצרי הורמוז יהיה דרך נתיב אמצעי ש-50 אחוז ממנו יהיה בשליטת איראן ו-50 אחוז בשליטת עומאן.

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כאמור, הבוקר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן, אחרי שלדבריו התקבלו פניות מצד טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון שביקשו לאפשר הזדמנות נוספת להשלמת המשא ומתן.

על פי הודעת הנשיא, המתווה המתגבש כולל פתיחה מלאה ומיידית של מצר הורמוז לשיט בינלאומי, לצד צעדים שנועדו להביא לסיום האיום הגרעיני מצד איראן. טראמפ ציין כי ביטול התקיפה נועד לאפשר את קידום ההסכם, אך הבהיר שהמהלך אינו סופי ויישאר תלוי בהתקדמות המגעים בתקופה הקרובה.

עוד הוסיף כי ארצות הברית וישראל פועלות בתיאום מלא סביב המהלך המדיני, וקרא לכל הצדדים המעורבים להאיץ את השיחות ולהגיע להסכמות. לדברי טראמפ, אם לא תושג התקדמות מהירה להסכם, האפשרות לחידוש האופציה הצבאית תישאר על השולחן.