טראמפ מכריז: "מבטל את התקיפה באיראן"

דונלד טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע היום (ראשון) כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן.

ההחלטה התקבלה לאחר שלדבריו התקבלו פניות מצד טהראן ומדינות נוספות במזרח התיכון שביקשו לאפשר הזדמנות נוספת להשלמת המשא ומתן. בהודעה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, חשף טראמפ כי הכוחות האמריקניים כבר היו ערוכים לפעולה רחבת היקף. "ארצות הברית נעולה, טעונה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן". בהמשך הדגיש את עוצמת ההיערכות הצבאית ואמר כי מדובר היה במוכנות: "ברמות של כוח צבאי, עוצמה וכוח שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה". לדברי טראמפ, הפניות שהתקבלו מאיראן וממדינות נוספות באזור הובילו אותו להשהות את המהלך הצבאי, לאחר שהושגו הבנות ראשוניות לקראת הסכם חדש.

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התנאים להסכם

על פי הודעת הנשיא, המתווה המתגבש כולל פתיחה מלאה ומיידית של מצר הורמוז לשיט בינלאומי, לצד צעדים שנועדו להביא לסיום האיום הגרעיני מצד איראן.

טראמפ ציין כי ביטול התקיפה נועד לאפשר את קידום ההסכם, אך הבהיר שהמהלך אינו סופי ויישאר תלוי בהתקדמות המגעים בתקופה הקרובה.

עוד הוסיף כי ארצות הברית וישראל פועלות בתיאום מלא סביב המהלך המדיני, וקרא לכל הצדדים המעורבים להאיץ את השיחות ולהגיע להסכמות.

את הודעתו חתם בקריאה קצרה לכל המשתתפים במשא ומתן: "צאו לעבודה, כולם, ותסיימו את זה".

לדברי טראמפ, אם לא תושג התקדמות מהירה להסכם, האפשרות לחידוש האופציה הצבאית תישאר על השולחן.