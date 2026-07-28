איראן חושפת: ארה"ב העבירה מסר שלא תתקוף

סגן שר החוץ של איראן, כאזם גאריבאבאדי, התייחס הערב (שלישי) לניסיונות חידוש המשא ומתן מול ארה"ב - וחשף כי האמריקנים העבירו באמצעות עומאן מסרים לפיהם לא יתקפו את איראן. עם זאת, גאריבאבאדי טען כי איראן לא ביקשה לחדש את המו"מ בשלב הזה.
"ב-15 הימים האחרונים לא ביקשנו לקיים משא ומתן עם ארה"ב. האמריקנים הם שביקשו לקיים שיחות עמנו, ואף העבירו באמצעות עומאן מסר שלפיו לא ינקטו נגדנו פעולה צבאית" אמר גאריבאבאדי. "אסור להרגיל את ארה"ב לכך שהיא תוכל לתקוף מתי שתרצה ולאחר מכן לחזור למשא ומתן מתי שתרצה".
לטענתו, "נכון לעכשיו אנו מנהלים שיחות רק עם עומאן ורק בנושא מיצר הורמוז. אין שום משא ומתן עם ארה"ב או עם מתווכים אחרים. העומאנים הציעו נתיב ש-50 אחוז ממנו יהיה בשליטת איראן ו-50 אחוז בשליטת עומאן, אך אמרנו שהצעה זו אינה עולה בקנה אחד עם חששותיה של איראן".
"הצענו שכל נתיב הכניסה יהיה בשליטה מלאה של איראן, וגם חלק מנתיב היציאה יהיה בשליטתה. אם ההצעה הזו תתקבל, נתקדם לשלב הבא, זה התרחיש הסופי ולא נקבל שום נוסחה אחרת" הוסיף סגן השר האיראני. "אם עומאן לא תקבל את ההצעה האיראנית בעניין מצר הורמוז, המצר יישאר סגור - ואנו ערוכים לחידוש המלחמה. גם אם נגיע להבנות, המיצר לא ייפתח מיד. בתוך איראן יתקבלו ההחלטות כיצד לפעול".
"המדיניות שלנו היא שמיצר הורמוז לעולם לא יחזור למצב שהיה בו לפני המלחמה. איראן לא חוששת משום צעד שיידרש כדי לבסס את ריבונותה במיצר, אפילו אם הדבר יוביל לחידוש המלחמה" הזהיר בסיכום. "כל ספינת מלחמה אירופית שתנסה להתקרב למיצרי הורמוז היא מטרה לגיטימית מבחינתנו. גילינו יכולת הגנתית חדשה ושמה מיצרי הורמוז - היא הפכה לחלק מהביטחון הלאומי של איראן, ומהווה יכולת ואמצעי הגנה עבורה".
אם כך כתוב אז איראן הולכת לחטוף כפל כפליים בקרוב מאוד .