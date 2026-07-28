איראן חושפת: ארה"ב העבירה מסר שלא תתקוף

דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

סגן שר החוץ של איראן, כאזם גאריבאבאדי, התייחס הערב (שלישי) לניסיונות חידוש המשא ומתן מול ארה"ב - וחשף כי האמריקנים העבירו באמצעות עומאן מסרים לפיהם לא יתקפו את איראן. עם זאת, גאריבאבאדי טען כי איראן לא ביקשה לחדש את המו"מ בשלב הזה.

"ב-15 הימים האחרונים לא ביקשנו לקיים משא ומתן עם ארה"ב. האמריקנים הם שביקשו לקיים שיחות עמנו, ואף העבירו באמצעות עומאן מסר שלפיו לא ינקטו נגדנו פעולה צבאית" אמר גאריבאבאדי. "אסור להרגיל את ארה"ב לכך שהיא תוכל לתקוף מתי שתרצה ולאחר מכן לחזור למשא ומתן מתי שתרצה".

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