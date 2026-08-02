אריאל ונועה בחתונמי ( מסך קשת 12 )

אחד הזוגות המורכבים והמדוברים ביותר בעונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) ממשיך לעורר שאלות בקרב הצופים. ארי גולדברג ונועה, שנישאו במסגרת הניסוי הטלוויזיוני, חשפו לאחרונה פרט מפתיע על אורח חייהם המשותפים - או ליתר דיוק, הנפרד.

בשיחה משפחתית אינטימית שתועדה במסגרת התוכנית ותשודר הערב (ראשון) בקשת 12, ארי התארח אצל בן דוד שלו ואשתו. כשהשיחה הגיעה למערכת היחסים עם נועה, ארי שיתף בכנות על המצב המורכב: "אני ונועה... יש לנו רגעים כאילו מאוד קסומים, אבל אנחנו... יש לנו רגעים שאנחנו פשוט לא... כאילו אנחנו לא מתקשרים. אפס תקשורת, לא מדברים".

"לא, אנחנו לא גרים ביחד" אשת בן הדוד ניסתה להבין את המשמעות של "לא מתקשרים", ושאלה האם הכוונה היא שהם יושבים באותו חלל ולא מדברים. תשובתו של ארי הייתה מפתיעה: "לא, לא נפגשים. כאילו בכל התהליך של..." בן הדוד, שהופתע מהתשובה, שאל בפליאה: "אבל אתם גרים ביחד". ואז הגיעה ההודאה שהסבירה הרבה: "לא, אנחנו לא גרים ביחד", אישר ארי. כשנשאל היכן נועה גרה, הוא הסביר: "הדירה של נועה היא לא רחוקה מפה, היא בערך 7 דקות הליכה על דיזנגוף". אשת בן הדוד, שהתקשתה להבין את הבחירה הזו, הבהירה: "לא, כל המשמעות היא... לבנות את זה מ...". ארי הודה שהמצב התאים לו בתחילה: "זה ה... זה... ואיפה שהוא כזה, לי זה גם קצת התאים באותה נקודת זמן. כי אמרתי, פחות... כאילו כי בהתחלה כזה גם ראיתי שיש לנו הרבה כזה... אי הסכמות או כאלה זה, אז אמרתי 'טוב נו, אולי יהיה את הספייס', אז כאילו לא לחצתי מהצד שלי".

ארי גולדברג ( אפרת קרסנר )

"זה לא ככה היה צריך להיות"

בן הדוד ניסה להבין את הדינמיקה המוזרה: "אבל בסוף הולכים לישון במיטה כזוג". ארי אישר: "נכון, נכון". אשת בן הדוד לא הסתירה את אכזבתה מהבחירה: "זה שהחלטתם על זה... זה פספוס, זה חבל. זאת אומרת, זה לא... זה לא ככה היה צריך להיות. המטרה, בעיניי, של התהליך, היא הייתה להפוך משני גורמים נפרדים לשני גורמים ביחד. אני לא מצליחה להבין את הנפרדות הזאת".

הווידוי של ארי מסביר חלק ניכר מהמתח והמורכבות שאפיינו את הזוגיות שלו עם נועה לאורך העונה. כזכור, נועה עצמה הודתה בביקור אצל משפחתו של ארי כי "ביומיים הראשונים אמרתי 'למה עשו לי את זה?'. ממש בכיתי, הייתי במשבר".

עם זאת, נועה גם שיתפה שדווקא ברגעים הקשים ביותר - כשקיבלה את הבשורה על פטירת אביה בתאילנד - ארי התגלה במלוא תפארתו והיה לצידה. "כשמודיעים לי שאבא שלי נפטר בתאילנד, ראיתי איך הוא התנהג איתי", סיפרה נועה בהתרגשות.

ארי ונועה בחתונמי ( מסך קשת 12 )

זוגיות מורכבת בצל המצלמות

הסיפור של ארי ונועה משקף את האתגרים הייחודיים של בניית זוגיות במסגרת ריאליטי. בראיון לסרוגים, ארי שיתף על התחושות לצפות בעצמו על המסך: "בסך הכל התוכנית משקפת את הדינמיקה בינה לביני במהלך התוכנית. חשוב לזכור שהמצלמות לא איתנו 24/7, אז הרבה מהדינמיקות מתפספסות".

הבחירה לא לגור יחד, למרות שהם זוג נשוי במסגרת התוכנית, מעידה על הקושי לבנות אינטימיות אמיתית תחת לחץ המצלמות והציפיות. כפי שציינה אשת בן הדוד של ארי, המטרה של התהליך הייתה אמורה להיות דווקא להפוך משני אנשים נפרדים לזוג אחד - אך נראה שבמקרה של ארי ונועה, הדרך עדיין ארוכה.

השאלה המרכזית שמעסיקה את הצופים היא האם הזוגיות הזו תצליח לעמוד במבחן הזמן גם אחרי שהמצלמות יכבו, או שהנפרדות הפיזית היא סימן לקושי עמוק יותר בקשר ביניהם.