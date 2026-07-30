התפרצות כלבת בבנימין: כלבה נגועה אותרה ביישוב, 4 פונו לטיפול

משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) על כלבה נגועה בכלבת שאותרה אמש (רביעי) ביישוב נווה צוף שבמועצת מטה בנימין.

לפי הודעת המשרד, הכלבה הנגועה שאותרה בנווה צוף היא בגודל בינוני, ובצבע חום. עד כה, ארבעה אנשים שנחשפו לכלבה קיבלו טיפול מונע נגד כלבת.

"אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט באזור האירוע, בין התאריכים 24.06.2026 ועד 29.07.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה, טלפון 08-9181202, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

במשרד הוסיפו וחזרו על ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".