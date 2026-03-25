התפרצות כלבת: 3 חיות נגועות אותרו, 18 אנשים הופנו לטיפול

התפרצות כלבת בצפון: משרד הבריאות עדכן על שלושה מקרי כלבת שאותרו בצפון ביממה האחרונה: כלב משוטט שאותר בישוב מתת שבגליל המערבי, חתול משוטט שאובחן בראש פינה שבגליל העליון, ותן נגוע שאותר במושב ירדנה שבמועצה האזורית עמק המעיינות.

18 אנשים שנחשפו לחיות הנגועות הופנו לקבלת טיפול מונע - מתוכם 12 אנשים שנחשפו לכלב, ארבעה שנחשפו לחתול, ושניים שנחשפו לתן.

לפי הודעת המשרד, הכלב הנגוע הוא מגזע מעורב, קטן ובצבע שחור, בעוד שהחתול הנגוע הוא מעורב, בינוני ובצבע אפור לבן.

"אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או המשוטט, לפנות ללשכות הבריאות על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר.

"במקרה של חשיפה לכלב הנגוע בכלבת בישוב מתת - בין התאריכים 07.03.2026 ועד 22.03.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות עכו. במקרה של חשיפה לחתול הנגוע בכלבת בישוב ראש פינה - בין התאריכים 07.03.2026 ועד 22.03.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת. במקרה של חשיפה לתן הנגוע בכלבת במושב ירדנה - בין התאריכים 03.03.2026 עד 22.03.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעפולה".

עוד נאמר כי "ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".