ארוחת ערב משפחתית בקלות: שקשוקה ירוקה עם גבינה בולגרית

שקשוקה ירוקה ( צילום: AI )

אם מתחשק לכם לגוון מהשקשוקה הקלאסית, השקשוקה הירוקה היא פתרון מושלם. היא עשירה בירוקים, חלבון וטעמים, קלה להכנה ומתאימה לארוחת ערב משפחתית או זוגית.