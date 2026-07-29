ארוחת ערב משפחתית בקלות: שקשוקה ירוקה עם גבינה בולגרית

אם מתחשק לכם לגוון מהשקשוקה הקלאסית, השקשוקה הירוקה היא פתרון מושלם. היא עשירה בירוקים, חלבון וטעמים, קלה להכנה ומתאימה לארוחת ערב משפחתית או זוגית.
מצרכים
- 2 כפות שמן זית
- בצל קטן קצוץ
- 2 שיני שום כתושות
- 300 גרם עלי תרד טריים
- ½ צרור מנגולד קצוץ (לא חובה)
- 4 ביצים
- 100 גרם גבינה בולגרית מפוררת
- מלח ופלפל שחור
- קורט אגוז מוסקט (לא חובה)
אופן ההכנה
- מחממים שמן זית במחבת ומטגנים את הבצל עד להזהבה.מוסיפים את השום ומערבבים כחצי דקה.מוסיפים את התרד והמנגולד ומבשלים עד שהם מתרככים.מתבלים במלח, פלפל ואגוז מוסקט.יוצרים ארבע גומות, שוברים לתוכן את הביצים ומכסים את המחבת ל־5–7 דקות, עד שהביצים מתייצבות.מפזרים מעל גבינה בולגרית ומגישים עם לחם טרי.
בתיאבון!