לקראת ט"ו באב, חג האהבה העברי, רבים מחפשים דרך להרשים את בן או בת הזוג בלי להפוך את המטבח לשדה קרב. הבשורה הטובה: אפשר להכין ארוחה רומנטית ומרשימה בחצי שעה בדיוק, עם חומרים פשוטים שכנראה כבר יש לכם בבית. התפריט שלפניכם מוכיח שלא צריך להיות שף מקצועי כדי ליצור חוויה קולינרית מיוחדת.

המטרה היא ברורה: מקסימום רושם עם מינימום מאמץ. בלי סיבוכים, בלי טכניקות מורכבות, ובלי חומרי גלם אקזוטיים שצריך לחפש בחנויות מתמחות. רק מנות פשוטות שנראות ומרגישות כמו חגיגה אמיתית.

מנה ראשונה: טורטיות ברוסקטה חמות ב-5 דקות

הברוסקטה היא אולי המנה הכי קלה להכנה, אבל גם אחת הכי טעימות. שתי עגבניות קצוצות, שן שום אחת ועלי בזיליקום טריים (או אורגנו יבש אם אין) מתערבבים עם כף שמן זית, מלח ופלפל. זהו, זה הכל.

לוקחים פרוסות לחם טוב - חלה, מחמצת או סתם לחם איכותי מהמאפייה - מורחים מעט שמן זית וקולים בטוסטר או על מחבת פסים עד שהלחם הופך פריך וזהוב. מניחים את תערובת העגבניות מעל הלחם החם, ומזלפים טיפה של חומץ בלסמי אם יש בבית. התוצאה? מנה פותחת שנראית כאילו הזמנתם אותה ממסעדה איטלקית.

מנה עיקרית: פסטה שמנת-פסטו ב-15 דקות

הפסטה הזו היא הוכחה חיה שאפשר להכין מנה עשירה וקרמית במחבת אחת, בלי להרוס את המטבח. הרכיבים פשוטים: פסטה לפי בחירה, מכל שמנת מתוקה לבישול (15%), שתי כפות גדושות של ממרח פסטו מוכן מהסופר, וגבינת פרמזן מגוררת.

מבשלים את הפסטה לפי ההוראות על האריזה ומסננים. באותו הסיר או במחבת, שופכים את השמנת והפסטו ומביאים לרתיחה קלה על אש נמוכה למשך 2-3 דקות, עד שהרוטב מסמיך מעט. זורקים פנימה את הפסטה המבושלת, מערבבים טוב-טוב במשך דקה כדי שכל הרוטב יעטוף את הפסטה, ומגישים עם הרבה פרמזן מעל. המנה הזו תמיד עובדת.

קינוח: תותים בשוקולד קצפת ב-3 דקות

הקינוח הרומנטי הזה נראה מרשים אבל דורש בדיוק שלוש דקות עבודה. ממיסים במיקרוגל 100 גרם שוקולד (מריר או חלב, לפי העדפה) עם שתי כפות חלב בתוך קערה קטנה - 30 שניות, מערבבים, ועוד 20 שניות עד שהשוקולד נמס לחלוטין.

שמים בקעריות פירות טריים - תותים, דובדבנים, ענבים או בננות פרוסות. מוסיפים ליד קצפת מוכנה (תרסיס קצפת מהסופר זה לגמרי לגיטימי לערב כזה!) ומזלפים את השוקולד החם מעל. הקינוח הזה משלב מתיקות, טריות וטקסטורות שונות בצורה מושלמת.

טיפ זהב לאווירה

מעבר לאוכל עצמו, כדאי להשקיע דקה בסידור השולחן. נרות, מפה יפה, ואולי פלייליסט רגוע ברקע - אלה הדברים שהופכים ארוחה רגילה לחוויה מיוחדת. בעולם הדייטים והזוגיות של היום, לפעמים המחוות הקטנות הן אלה שעושות את ההבדל.

ט"ו באב הוא לא רק חג האהבה העברי - זו גם הזדמנות להראות שאכפת, בלי להתעייף. התפריט הזה מוכיח שאפשר להכין ארוחה מרשימה גם כשאין הרבה זמן, וגם כשאין ניסיון רב במטבח. המתכונים האלה פשוטים, טעימים, ובעיקר - עובדים בכל פעם.