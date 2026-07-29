הרבנות מעל הפוליטיקה – זו הדרך לחזק את אמון הציבור

ברכות לרב יהודה אבידן עם כניסתו לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל.

אני מבקש לאחל לו הצלחה רבה בתפקיד החשוב ולהודות לו על שיתוף הפעולה בקידום חוק הכשרות. החוק הזה הוכיח שכאשר מניחים את השיקולים המקצועיים מעל השיקולים הפוליטיים, ניתן לחזק את הרבנות הראשית ואת אמון הציבור בה.

כבר לפני יותר ממאה שנה התריע מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, במאמרו "כבוד הרבנות", מפני מצב שבו הרבנות נסחפת אחר מחלוקות מפלגתיות ומזוהה עם מחנה כזה או אחר. לדבריו, ייעודה של הרבנות הוא להתרומם מעל המפלגות, לשאת את דגל התורה עבור כלל ישראל ולהיות גורם המאחד את העם. בארץ ישראל, כתב הרב קוק, מוטלת עלינו החובה להשיב לרבנות את מעמדה הממלכתי והרחב, ולאפשר לה להנהיג מתוך אחריות לכלל הציבור.

העיקרון הזה צריך להוביל את כל תחומי פעילותה של הרבנות הראשית. חוק הכשרות הוא דוגמה לכך שאפשר לקדם מהלך מקצועי שנועד לשרת את כלל אזרחי ישראל, ולא אינטרס של מפלגה כזו או אחרת. כך ראוי לפעול גם בשאר תחומי אחריותה של הרבנות.

הגיע הזמן להסדיר מחדש את מינוי הרבנים

אחד האתגרים החשובים של השנים הקרובות הוא חיזוק הקשר בין הרבנות הראשית לבין רבני הקהילות והרבנים המקומיים. הרבנות צריכה לראות בהם שותפים מלאים להנהגה הרוחנית של המדינה, להשקיע בהשתלמויות ובהכשרות מקצועיות, להעניק להם כלים להתמודדות עם אתגרי התקופה ולבנות מסלולי קידום ומינוי המבוססים על מקצועיות, מצוינות והתאמה לתפקיד.

דווקא משום כך, הגיע הזמן להסדיר מחדש גם את תחום מינוי הרבנים. במשך שנים הפך התחום, במקרים רבים, לזירת מאבקים פוליטיים ומגזריים. במקום לבחור את הרב המתאים ביותר לקהילה, לא פעם נדמה שהשאלה המרכזית הייתה לאיזה מחנה הוא משתייך. זו אינה דרכה של הרבנות הראשית ואינה דרכה של תורה.

בכוונתי לפעול בכנסת הקרובה לקידום מתווה מקצועי למינוי רבנים – כזה שייתן מקום אמיתי לכל בתי המדרש הפועלים מתוך נאמנות לתורה ולהלכה, לציונות הדתית, לציבור החרדי, לרבני ההתיישבות, לדיינים, לרבני הערים ולרבני הקהילות. לא רבנות של מגזר אחד ולא של זרם אחד, אלא רבנות ראשית של עם ישראל. רבנות שבוחרת את אנשיה לפי תורה, מנהיגות, יכולת מקצועית והתאמה לקהילה – ולא לפי צבע פוליטי או השתייכות מחנאית.

הציבור הדתי־לאומי מעניק במשך שנים אמון גדול ברבנות הראשית ופועל לחיזוקה. כעת הגיע הזמן שגם קולו יקבל ביטוי משמעותי יותר – בייצוג, בשותפות ובקבלת ההחלטות. לא מתוך רצון להחליף הגמוניה אחת באחרת, אלא כדי ליצור הנהגה רבנית רחבה יותר, המחברת את כל חלקי הציבור.

אני מאמין שגם בכנסת הנוכחית ימשיכו חברי הכנסת של הציונות הדתית לפעול לחיזוק הרבנות הראשית כרשות מקצועית, ממלכתית ומאחדת, הפועלת מעל לשיקולים מפלגתיים ולמען כלל אזרחי ישראל.

בהצלחה רבה לרב יהודה אבידן בשליחותו החדשה. הצלחתו תהיה הצלחתה של הרבנות הראשית ושל הציבור כולו.

==

הרב שמואל ששון הוא ראש הגרעין התורני בהדר, רב קהילת אר"ץ, ומתמודד ברשימת הציונות הדתית לכנסת.