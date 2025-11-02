מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן מגיב לסערת אמצעי המניעה ופונה לראשי המועצות הדתיות: "אל תפיצו את המועדות. אין זה מתפקיד המועצה והבלניות להתעסק בדברים אלו"

סערת אמצעי המניעה: רק פרסמנו כאן בסרוגים על הסערה בעקבות המעדות שפורסמו בסוף השבוע בעניין שימוש באמצעי מניעה, והנה תגובת מנכ"ל משרד הדתות.

עוד באותו נושא המגזר סוער: מועד רבנים נגד שימוש באמצעי מניעה לנשים 12:35 | דוד פרוידיגר 2 0 😀 👏

יהודה אבידן, בהודעה שנשלחה בווטסאפ של כלל ראשי המועצות הדתיות כותב הבוקר:

"לאחרונה נודע כי ישנה עמותה ברחבי הארץ המחתימה רבנים, ביניהם גם הראשל"צ בעניין טהרת המשפחה. מכתב זה הופץ למועצות ואף הגיע למספר בלניות והכי חמור שמבקשים לתלות מודעות עם המכתב בתוך המקוואות.

אני מבקש שתוציאו הנחיה לכל האחראים שחל איסור מוחלט להפוך את המקוואות ללוח מודעות או לכל דבר אחר. אין זה מתפקיד המועצה או של הבלניות להתעסק בנושאים כאלה. ככל שיש מודעות כאלה אבקש מולם לדאוג להוריד אותם ובוודאי שאין לדבר עם הטובלות על נושאים כאלה. נא טיפולכם ברגישות ובחכמה", דברי יהודה אבידן.