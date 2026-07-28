מבטיח ולא מקיים: טראמפ הוא האויב הגדול ביותר של עצמו

טראמפ ונתניהו. ארכיון ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

הנשיא טראמפ הוכיח שוב שהפזיזות שלו בקבלת החלטות משמעותיות מסבכת אותו בצרות, ומכניסה את כל העולם לכוננות ומתיחות מיותרת, כיוון שברגע האחרון הוא מחליט לבטל את הפעילות הצבאית הגרנדיוזית שהודיע שבכוונתו לבצע, ולהסתפק בפעולה מינורית בהרבה. לפעמים, כפי שאירע בסוף השבוע שעבר, החלטת טראמפ היא לא לבצע פעולה בכלל או יותר מדויק להשבית לחלוטין את התקיפות באיראן עד הציוץ הבא, שבוודאות יסתור את כל מה שנאמר באלה שקדמו לו. ההססנות וחוסר הנחישות בהחלטות המנהיג המתיימר להיות החזק בעולם פוגעים בו פעם אחר פעם, ומציגים אותו לעולם באור שלילי ביותר והדבר עשוי להשפיע על דעת הקהל האמריקנית בבואם לבחור בו פעם נוספת.

טראמפ ונשיא סין שי לוחצים ידיים ( אילוסטרציה AI )

"עסקים כרגיל"

על פני השטח, ובעיקר בהופעות מסוקרות ביותר בתקשורת האמריקנית כמו מסיבות עיתונאים שהוא מקיים בתדירות גבוהה בהרבה מראש ממשלת ישראל, טראמפ מצטייר כשופע ביטחון עצמי, כריזמטי ומצויד בחיוכים גדולים, חוש הומור ציני ועוקצני וכמנהיג חזק וחסר מעצורים שלא מפחד מאיש וגם לא מבקש רשות מאף אחד-כולל ראש ממשלת ישראל- לבצע את כל תכניותיו.

במציאות, טראמפ נאלץ להדוף בזלזול ובחוסר אכפתיות דיווחים לפיהם ביטל והשהה עד הודעה חדשה את התקיפות בטהרן בשל מחסור חמור בוושינגטון במיירטים מסוג פטריוט כמענה לירי טילים אפשרי לשטחה של ארצות הברית ממדינת צד שלישי, ולצפות במבקריו הפוליטיים מגחכים בראיונות ובטורי דעה על המפקד העליון של ארה"ב שמתגלה שוב ושוב כמי שכושל למלא את המשימות שהציב לעצמו ולצבא האמריקני.

ה-TACO של טראמפ ( Shutterstock )

שובו של ה-TACO

במקום לממש את הבטחותיו ואיומיו הוא הופך בהדרגה ממנהיג עצמתי חסר מעצורים העושה כל העולה על רוחו ושולח את כל המצקצקים בלשונם לכל הרוחות בזלזול מופגן, לנשיא חלש וחסר יכולת לנטרל את האיום האיראני ולהסיר את הסגר ששלטון האייתולות בטהרן ממשיך להטיל על מצרי הורמוז.

בביטול תקיפות באיראן ליממה שלמה, טראמפ חוזר שוב להיות "טאקו" (TACO) ישן וטוב, אותו צירוף מוכר באנגלית בראשי תיבות של המילים: "טראמפ תמיד ישתפן ויברח ו/או יבטל" (TRUMP ALWAYS CHICKEN OUT)- וכל קהל הצופים הבינלאומי לא מופתעים בכלל כי הם יודעים שיש דברים שלעולם לא ישתנו.

פגישת יחסינו לאן

הפגישה הצפויה של הנשיא טראמפ עם רה"מ נתניהו שנקבעה להיום (כי גם אותה טראמפ יכול לבטל ברגע אחד אם יתחשק לו ולאלץ את נתניהו להודות, שנסע לאמריקה בעיקר כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור המנוח לינדזי גרהאם ושהפגישה עם טראמפ נדחתה על דעת שני המנהיגים), אמורה להיות אירוע מכונן לגבי עתידה של איראן והמצב במזרח התיכון.

יש תרחיש אפשרי ולא מופרך מהיסוד אבל כמובן שלא בטוח, שראש הממשלה נתניהו יצליח לשכנע את טראמפ שישראל מודאגת מאיראן ומוכנה לעזור לארה"ב לגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד.

השאלה הגדולה והלא פתורה, אם טראמפ מסוגל ובכלל רוצה ליישם במציאות תרחיש בו האיום האיראני מנוטרל באופן סופי ומוחלט, אולי לא תקבל מענה בפגישת נתניהו-טראמפ - אבל אין ספק שכל החלטה שתתקבל שם יכולה להתבטל על ידי טראמפ במהירות ציוץ שמפרסם נשיא ארה"ב ברשת "האמת".