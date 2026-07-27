הריח שימלא את הבית: לחמניות שום רכות עם מילוי מוצרלה

לחמניות שום ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים מאפה שיגנוב את ההצגה בשולחן, לחמניות השום הממולאות במוצרלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. מבחוץ הן זהובות ופריכות, מבפנים הן רכות ואווריריות, ובמרכז מחכה הפתעה - גבינת מוצרלה שנמתחת בכל ביס. הן מושלמות לאירוח, לארוחת ערב או כנשנוש מפנק ליד סלט או מרק.