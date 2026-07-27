הריח שימלא את הבית: לחמניות שום רכות עם מילוי מוצרלה

אם אתם מחפשים מאפה שיגנוב את ההצגה בשולחן, לחמניות השום הממולאות במוצרלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. מבחוץ הן זהובות ופריכות, מבפנים הן רכות ואווריריות, ובמרכז מחכה הפתעה - גבינת מוצרלה שנמתחת בכל ביס. הן מושלמות לאירוח, לארוחת ערב או כנשנוש מפנק ליד סלט או מרק.
מצרכים (12 לחמניות)
לבצק:
- 500 גרם קמח
- 1 כף שמרים יבשים
- 1 כף סוכר
- 1 כפית מלח
- 300 מ"ל מים פושרים
- 3 כפות שמן זית
למילוי:
- 250 גרם מוצרלה חתוכה לקוביות
לציפוי:
- 60 גרם חמאה מומסת
- 3 שיני שום כתושות
- 2 כפות פטרוזיליה קצוצה
- 2 כפות פרמזן מגורד (לא חובה)
אופן ההכנה
- מערבבים את כל חומרי הבצק ולשים כ-10 דקות עד לקבלת בצק חלק וגמיש.
- מכסים ומתפיחים כשעה, עד להכפלת הנפח.
- מחלקים את הבצק ל-12 כדורים שווים.
- משטחים כל כדור, מניחים במרכז קוביית מוצרלה וסוגרים היטב כך שהגבינה תהיה עטופה לחלוטין.
- מסדרים בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומתפיחים כ-20 דקות נוספות.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות במשך 18-22 דקות, עד שהלחמניות מזהיבות.
- מערבבים את החמאה, השום והפטרוזיליה, ומיד כשהלחמניות יוצאות מהתנור מברישים אותן בנדיבות. מפזרים פרמזן מעל ומגישים חם.