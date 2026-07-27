אחרי הפסקת התקיפות באיראן: צניחה דרמטית במחירי הנפט

הפסקת התקיפות האמריקניות באיראן והדיווחים על התנעה מחודשת של המשא ומתן משפיעה על מחירי הנפט, שירדו היום (שני) בשיעור של כחמישה אחוזים. הירידה מגיעה אחרי זינוק שנרשם בשבוע האחרון עקב ההסלמה במזרח התיכון, שכאמור נעצרה כעת. לפי הנתונים העדכניים, מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" ירד מ-96.5 דולר ל-91 דולר, בירידה של 5.15 אחוזים. גם מחיר נפט גולמי מסוג WTI רשם ירידה של 5.39 אחוז, מ-89 דולר לחבית ל-84.5 דולר.

עוד באותו נושא חשיפה בארה"ב: זו הסיבה לעצירת התקיפות באיראן יאיר אמר

כאמור, הירידה במחיר הנפט מגיעה בעקבות הפסקת האש מצד ארה"ב במפרץ הפרסי בשלושת הימים האחרונים, זאת על רקע אזהרות הפנטגון לגבי מחסור במיירטי "פטריוט" עקב התמשכות המלחמה. במקביל, אמש דווח ברשת CBS כי מאמץ דיפלומטי משולש מצד עומאן, פקיסטן וקטאר הוביל לעצירת התקיפות וחידוש השיחות בין וושינגטון לטהרן.

לפי הדיווח, שליחים עומאנים נחתו במהלך יום שישי בטהרן לשיחות, וגיבשו הצעת פשרה שפועלת להחזיר את שני הצדדים אל שולחן המשא ומתן. עוד נאמר כי טראמפ קיבל את עצת יועציו המדיניים והחליט לעכב את המשך התקיפות ואת החמרתן.