מגעים חשאיים: איראן מציעה לחזור להפסקת האש

לאחר קרוב לשבועיים של תקיפות רצופות מצד ארצות הברית נגד איראן, שני הלילות האחרונים היו שקטים במיוחד. ארצות הברית לא ביצעה תקיפות כלל כנגד איראן ב-48 השעות האחרונות, ומצידה איראן לא ביצעה תקיפות ישירות כנגד מטרות אמריקאיות במרחב.

גורמים יודעי דבר מהמעגל הדיפלומטי, גם של וושינגטון וגם של טהראן, מצביעים על מהלכים דיפלומטיים וניסיונות קדחתניים להביא לנצירת האש וחזרה אל שולחן המשא ומתן במסגרת מזכר ההבנות שנחתם לפני יותר מחודש בין הצדדים.

רק לפני זמן קצר התייחס שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, לאפשרות של חידוש המשא ומתן והסביר כך: "הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה עם איראן לפני שיחליט על כל פעולה נוספת, הוא מאפשר מעט מרחב לשיחות עם איראן".

מצידה של איראן נמסר על ידי מקורבים לצמרת המשטר: "שוררת יותר ספקנות מאופטימיות סביב האפשרות שארצות הברית תנצור את האש, אך במידה ותינצר האש מצד ארה"ב, גם איראן תעצור את המתקפות".

בנוסף, הוגשו טיוטות הצעה חדשות מצד המתווכים הפקיסטניים לשני הצדדים, על פי דיווחים ההצעה כוללת פשרות בנושא מצרי הורמוז, כמו ביסוס נתיב 'אמצע' בין הנתיב הצפוני סמוך לאיראן, והנתיב הדרומי סמוך לעומאן, והפשרת כ-1.3 מיליארד דולר של כספים איראנים קפואים המוחזקים בקטאר.

מצידם, למרות הבעת מוכנות לחזור אל שולחן המו"מ, האיראנים שומרים את הקלפים קרוב לחזה והודיעו כי "לא אנחנו פרשנו ממסגרת השיחות, אלא ארה"ב, אנו מוכנים לחידוש השיחות במסגרת מוסכמת".

האיראנים הציבו את מצרי הורמוז בלב הסכסוך והודיעו כי למרות מוכנותם לחזור אל הפסקת האש, לא יסכימו לביסוס נתיבי שיט 'מתחרים' באלה האיראניים, והודיעה כי כל עיסוק בנושא הגרעין יהיה 'אחרון ברשימה'.