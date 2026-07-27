מפקד צבא ארה"ב: ארה"ב תוכל להתמודד עם מחסור המיירטים

המלחמה בהקפאה: מפקד פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), האדמירל בראד קופר, העריך כי ארה"ב תוכל להתמודד עם המחסור היחסי בטילי פטריוט - גם במקרה של תקיפה רחבה באיראן. כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, קופר העריך כי במקרה של תקיפה נרחבת באיראן, הצבא האמריקני יוכל להסתדר למרות המחסור במיירטים בכך שהיא מלכתחילה תפגע בצורה קשה ביכולת של איראן לשגר טילים במספרים גדולים.

עוד דווח כי ההערכה היא שלפחות 1,500 מיירטי "פטריוט" נוצלו מאז תחילת המלחמה באיראן ב-28 בפברואר - מה שמותיר את המלאי על פחות מאלף מיירטים מסוג זה. בפנטגון חוששים כי המחסור יוביל לפגיעה משמעותית ביכולת של ארה"ב להרתיע את יריבותיה ברחבי העולם - בעיקר סין. יש לציין כי הבית הלבן לא מפרסם נתונים רשמיים על הנושא, בטענה שחשיפתם תהווה פגיעה בביטחון הלאומי.