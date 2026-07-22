מהלך דרמטי בענף התעופה: מטוס עם מנוע היברידי בדרך לשמיים

חברת פראט & וויטני קנדה, מקבוצת RTX, הודיעה על תחילת ניסויי הקרקע למערכת הנעה היברידית-חשמלית מתקדמת, במסגרת פרויקט הדגמת טכנולוגיות תעופה עתידיות. ההכרזה נמסרה במהלך תערוכת התעופה הבינלאומית בפארנבורו כשהיא מהווה אבן דרך משמעותית בדרך להטמעת טכנולוגיות ירוקות בתעשיית התעופה.

המערכת החדשה משלבת מנוע תרמי מתקדם עם מנוע חשמלי בהספק של מגה-וואט אחד, לצד סוללה בקיבולת של 200 קילוואט-שעה. כלל הרכיבים מחוברים באמצעות מערכת תמסורת המאפשרת הפעלה משולבת או נפרדת של מקורות האנרגיה, בהתאם לצרכי הטיסה.

במהלך ההפעלה, המנוע התרמי אחראי על שלב השיוט, בעוד המנוע החשמלי מספק דחיפה נוספת בשלבים עתירי האנרגיה - כמו הסעה על הקרקע, המראה וטיפוס. גישה זו נועדה לשפר את היעילות הכוללת של המערכת ולהפחית את צריכת הדלק והפליטות.

לאחר השלמת ניסויי הקרקע, המערכת תותקן על מטוס ניסוי מדגם Dash 8-100 של דה הבילנד קנדה, כאשר טיסת הבכורה מתוכננת לשנת 2027.

לפי החברה, היעד המרכזי הוא השגת שיפור של עד 30% בצריכת הדלק במשימות טיפוסיות של טיסות אזוריות בטווח של כ-250 מייל ימי, בהשוואה למטוסי סילון מסוג טורבו-פרופ מתקדמים הקיימים כיום.

הפרויקט נתמך על ידי ממשלת קנדה וממשלת קוויבק, בשיתוף שורה של שותפים מהתעשייה והאקדמיה. מוקדם יותר, ביוני 2025, הצליחה החברה לבצע ניסוי מלא של המערכת, שכלל הפעלה מלאה באמצעות סוללות - ציון דרך חשוב בפיתוח הטכנולוגיה.