יומני הנסיכה 3 בדרך לקולנוע: "זה בכיוון הנכון"

חדשות טובות למעריצי ממלכת ג'נוביה: הסרט השלישי בסדרת "יומני הנסיכה" שוב על המסלול. לאחר שהפקת הסרט נתקלה במכשולים ונאלצה לגנוז תסריט שלם, הכוכבת אן הת'אוויי רומזת כי נרשמה פריצת דרך עלילתית משמעותית.

בראיון לתוכנית "Radio Andy" ברשת SiriusXM, שיתפה הת'אוויי בפתיחות על המצב הנוכחי של פרויקט ההמשך: "אני עסוקה עכשיו בלהביא לעולם את ילדי השלישי, וזה קצת תפס את המקום של לדעת מתי בדיוק אוכל להצטלם ל'יומני הנסיכה 3'", סיפרה בחיוך.

עם זאת, היא ממהרת להרגיע את הקהל: "אני יכולה לומר שאני חושבת שהייתה לנו פריצת דרך בסיפור, ואנחנו נעים בכיוון הנכון. התסריט שעבדנו עליו דקש מאיתנו להתחיל בערך מחדש. זה אולי לא העדכון שכולם קיוו לשמוע, אבל כולנו מרגישים ממש טוב ומאמינים שזה הולך להיות ה-תסריט הנכון".

זיכיון של 300 מיליון דולר

העבודה על הסרט השלישי החלה כבר בשנת 2022, וב-2024 הוכרז כי אדל לים ("עשיר בהפתעה", "ראיה והדרקון האחרון") תיקח את מושכות הבימוי. "אנחנו פשוט רוצים לדייק את הסיפור, כי מדובר בזיכיון שכל כך אהוב על אנשים רבים", הסבירה לים באירוע ה-Gold Gala.

בסרט החדש צפויה הת'אוויי לחזור לתפקידה האייקוני כג'נוביה — אלא שהפעם מיה תרמופוליס היא כבר אינה נערה מבולבלת, אלא מלכת ג'נוביה במשרה מלאה. לים אף רמזה כי לצד הת'אוויי, מעריצי הסרטים המקוריים יכולים לצפות לקאמבק של דמויות אהובות נוספות מצוות השחקנים המקורי.

למרות שהלו"ז המדויק ותאריך היציאה לאקרנים טרם נקבעו, הציפיות בשמים. הסרט הראשון בסדרה יצא בשנת 2001 והפך ללהיט מיידי, בעוד סרט ההמשך ("אירוסין מלכותיים") הגיע ב-2004. יחד, הכניסו שני הסרטים למעלה מ-300 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם — וכעת נראה שהמלכה מיה מוכנה לכבוש את המסך הגדול פעם נוספת.