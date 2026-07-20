אסון בספרד: נער בן 13 נהרג בחגיגות הזכייה במונדיאל

חגיגות הזכייה במונדיאל. אילוסטרציה ( יוג'ניו ריגו\שאטרסטוק )

טרגדיה בספרד: נער בן 13 נהרג ושלושה בני אדם נוספים נפצעו הלילה (שני) בעיר סיודאד רודריגו שבמחוז סלמנקה, זאת לאחר שמזרקה קרסה עליהם בזמן חגיגות הזכייה של נבחרת ספרד במונדיאל. במשטרה אמרו כי פתחו בחקירה לבירור נסיבות הקריסה. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש בסביבות השעה 1 לפנות בוקר (לפי שעון מקומי, כשמאות אוהדים היו ברחובות העיר כדי לחגוג את הזכייה השנייה של הנבחרת הלאומית בגביע העולם. מוקד החגיגות היה במזרקת "ארבול גורדו", המוצבת בכיכר במרכז העיר - כשרבים קפצו לתוך המזרקה בשמחה.

המזרקה שקרסה בסיודאד רודריגו ( חוזה פיצארו\שאטרסטוק )

בשלב מסויים, החלק העליון של המזרקה השתחרר לפתע, ופגע במספר חוגגים שעמדו בסמוך. כוחות החירום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים, ובהמשך פינו אותם לבית החולים המקומי - שם נקבע מותו של הנער. שלושת הפצועים האחרים נותרו מאושפזים בבית החולים, כשנאמר כי אחד מהם במצב קשה.

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בעיריית סיודאד רודריגו הגיבו לאירוע הקשה, כששלחו תנחומים למשפחת הנער שנהרג ואיחלו החלמה מהירה לפצועים. "כל תושבי העיר שותפים לאובדן הזה, ומלווים את בני המשפחה והחברים בשעתם הקשה" נאמר. "מה שהיה אמור להיות חגיגת הזכייה של נבחרת ספרד בגביע העולם הפך לטרגדיה קשה עבור העיר שלנו".