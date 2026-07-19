קרב הענקים: ארגנטינה וספרד נפגשות בגמר הגדול

גמר מונדיאל 2026 ייצא לדרך הערב (ראשון) בשעה 22:00, כאשר ארגנטינה וספרד ייפגשו באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי לקרב על התואר הגדול ביותר בכדורגל העולמי.

ארגנטינה מגיעה למשחק כאלופת העולם ומבקשת לזכות במונדיאל שני ברציפות. ניצחון יהפוך אותה לנבחרת השלישית בהיסטוריה שמצליחה להניף את הגביע בשני טורנירים רצופים.

מנגד ניצבת אלופת אירופה ספרד, שמחפשת את הזכייה השנייה בתולדותיה בגביע העולם, 16 שנה לאחר הזכייה הראשונה שלה.

במוקד המשחק יעמוד המפגש בין ליאו מסי ללמין ימאל. כמעט שני עשורים לאחר התמונה המפורסמת משנת 2007, שבה מסי הצטלם לצד ימאל התינוק במסגרת אירוע של יוניסף, השניים ייפגשו על הבמה הגדולה ביותר בכדורגל.

עבור מסי, הגמר עשוי להסתיים גם בשיא אישי היסטורי. בעקבות הצמד של קיליאן אמבפה במשחק על המקום השלישי, החלוץ הצרפתי מחזיק ב־22 שערים במונדיאלים. מסי ניצב על 21 שערים, כך ששער אחד ישווה את השיא ושני שערים יעלו אותו לבדו לפסגה.

על פי ההרכב המשוער, ארגנטינה צפויה לפתוח עם מרטינס בשער, ומולינה, רומרו, מרטינס וטאליאפיקו בהגנה. בקישור צפויים לשחק דה פול, פארדס, מק אליסטר ובואנוטה, בעוד מסי ואלבארס יוצבו בחלק הקדמי.

ספרד צפויה לעלות עם סימון בין הקורות, ומלפניו פורו, קובארסי, לאפורט וקוקורייה. רודרי ופביאן אמורים לפתוח במרכז הקישור, כאשר ימאל, אולמו ובאנה יתמכו באויארסבאל.

ההרכבים המשוערים מצביעים על מפגש בין שתי שיטות שונות. ארגנטינה צפויה לשחק עם שני שחקנים בחלק הקדמי וארבעה קשרים, בעוד ספרד תנסה להפעיל את שלישיית שחקני ההתקפה שמאחורי החלוץ.

לראשונה בתולדות המונדיאל צפוי להתקיים גם מופע מחצית בסגנון הסופרבול, בהשתתפות שורה של כוכבים בינלאומיים. הפסקת המחצית עשויה להתארך עד לחצי שעה.

בשעה 22:00 תישמע שריקת הפתיחה, ובסיומו של הערב אחת משתי הנבחרות תניף את גביע העולם: ארגנטינה תוכל להשלים זכייה שנייה ברציפות, או שספרד תחבר בין אליפות אירופה לאליפות העולם.