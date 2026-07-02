קו ההגנה התורני: זו מכינת "בני דוד" בעלי

טיש במכינה בעלי ( מאתר מכינת בני דוד )

תעודת זהות: מכינת "בני דוד" ("עלי") נתונים וסגנון כללי: מספר תלמידים: במכינה הקדם-צבאית לומדים כ-140 תלמידים בכל מחזור (שיעור א'), ורוב הלומדים (כ-90%) ממשיכים לשיעור ב'. המכינה הקימה גם ישיבה גבוהה וישיבה לבוגרי צבא, ובכלל מוסדות "בני דוד" לומדים כיום במשוער כ-600 תלמידים, בחורים ואברכים.

אופי: מכינת "בני דוד" בישוב עלי, שהוקמה בשנת תשמ"ח (1988), היא חלוצת המכינות הקדם-צבאיות בישראל ומהווה מפעל חינוכי תורני של הציונות הדתית. המכינה מזוהה באופייה ובעולמה הרעיוני עם "ישיבות הקו". האופי המרכזי של בית המדרש וכיתות הלימוד משלב מחויבות תורנית עמוקה עם מוטיבציה לתרום למדינה מבחינה ביטחונית וצבאית , מתוך שאיפה להצמיח מנהיגות רוחנית בצה"ל ובחברה הישראלית. בשנת תשע"ו(2016) הוענק למייסד המכינה, הרב אלי סדן, פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

שפה: עברית תורנית מובהקת, של בית מדרש ארץ-ישראלי השמה דגש על בניין האישיות, אמונה ובירור הזהות לקראת המפגש עם המערכת הצבאית והחברה הישראלית.

מיקום על המפה: בראש היישוב עלי, המועצה האזורית מטה-בנימין(אחרי שילה ומול מעלה לבונה)

הרב אלי סדן ( צילום: יוסי זמיר/ פלאש90 )

המושלים במכינה ורבניה:

מייסדי וראשי המוסדות:

מכינת "עלי" נוסדה לפני 38 שנה (1988) ,על ידי הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין, העומדים בראשה עד היום ומובילים את הקו החינוכי וההשקפתי.

רבנים ומעבירי שיעורים: הרב יהודה סדן והרב עקיבא קשתיאל (ראשי הישיבה הגבוהה בעלי), הרב אליעזר קשתיאל והרב אוהד תירוש (ראשי הישיבה לבוגרי צבא), הרב אילן מורבסקי (ר"מ לימודי עיון בישיבה הגבוהה), הרב נתנאל צור(ראש מסלול לימודי דיינות חושן משפט), הרב שחר ורטמן (ראש מדרשת דניאלי בתפוח).

רה"מ נתניהו במכינת עלי ( צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ )

המכינה מקיימת ימי עיון ושיחות עם אורחים מיוחדים ומכובדים לתלמידיה, ובהם גם אישי ציבור ואנשי צבא בוגרי המכינה ששיחותיהם מכשירים את התלמידים לשירותם הצבאי מנקודת מוצא תורנית.

הרב יגאל לוונישטין, ראש מכינת עלי | ( צילום: יוני מאיר )

סדר ושיטות הלימוד

בניין עולם האמונה (תורת הרב קוק): בשונה מישיבות קלאסיות, מכינת "עלי" שמה דגש חזק על לימודי הגות, מחשבה ואמונה על פי משנתו של הרב קוק זצ"ל ותלמידיו ברוח "ישיבות הקו". הלימודים משמשים כהכנה מנטלית ורוחנית לקראת המפגש הצפוי עם החברה החילונית בצבא.

לימוד גמרא ישיבתי: לצד הדגש האמוני, הלימוד במכינה ובישיבה כולל סדרי גמרא בעיון ובקיאות כנהוג בישיבות, המקנים לתלמידים כלים ללימוד עצמי בשטח בשירותם הצבאי.

מסלול דחיית שירות והכשרה מעשית: תלמידי המכינה דוחים את גיוסם במסלול ייחודי ("תורתו אומנותו") לשנה או שנתיים ולאחר מכן מתגייסים לשירות סדיר מלא של שלוש שנים. בתקופת "בין הזמנים", בעיקר אחרי זמן קיץ, עוברים התלמידים הכשרות מעשיות בניווטים ושימוש בסיסי בנשק.

רומן גופמן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בוגרים מפורסמים:

מכינת עלי העמידה ברבות השנים שורה ארוכה של דמויות מפתח, מפקדים בכירים, עיתונאים ואישי ציבור המשולבים בעמדות השפעה בחברה הישראלית. למעלה מ-50% מבוגרי המכינה ממשיכים לקורס קצינים ולתפקידי פיקוד.

בכירי צה"ל ופיקוד: בין הבוגרים הבולטים בשירות הצבאי ובמערכת הביטחון ניתן למנות את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, תא"ל (במיל') עופר וינטר, וראש המוסד רומן גופמן שהיה בעבר מזכירו הצבאי של רה"מ נתניהו והצהיר על מכינת עלי בה למד יהדות: "שם למדתי מה זה נצח ישראל".

תקשורת, חינוך ואישי ציבור: בוגרי המכינה משולבים בהנהגת המגזר הציבורי ובעולם התקשורת, ובהם העיתונאי והפובליציסט איתמר פליישמן, המחנך והסופר יאיר אנסבכר, מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר אלי גרונר וראש מועצת יש"ע לשעבר יגאל דילמוני שלמד בשיעור א' הראשון בהיווסדות המכינה.

קיר הנצחה לזכר הנופלים בוגרי מכינת עלי ( באדיבות: אתר מכינת בני דוד )

בוגרי מכינת "עלי" שנפלו ז"ל

60 מבוגרי מוסדות מכינת "בני דוד" בעלי נפלו בעת מילוי תפקידם בצה"ל ובפעולות איבה לאורך השנים.

ואלה שמות כמה מבוגרי המכינה שנפלו והונצחו במוסדותיה ובסדרי לימוד לעילוי נשמתם: סא"ל עמנואל מורנו ז"ל (סיירת מטכ"ל), רס"ן רועי קליין ז"ל (בעל עיטור העוז), רס"ן אלירז פרץ ז"ל, וסגן הדר גולדין ז"ל.

במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' נפלו 34 מבוגרי המכינה והישיבות בקרבות בחזיתות הדרום והצפון. לזכרם של הנופלים פרסמה מקהלת הילדים "פרחי ירושלים" בניצוחו של חנן אביטל שיר זיכרון מיוחד "מזמור לבני דוד".

מפעלי המכינה ומוסדות שותפים

מוסדות "בני דוד" התרחבו עם השנים למפעל חינוכי רחב היקף המלווה את הבוגרים גם אחרי סיום לימודם ושירותם הצבאי: