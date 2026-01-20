ארבע מכינות חדשות יוקמו בגבולות וביישובי ספר, ויחלו לפעול בספטמבר 2026 כחלק ממהלך משרד הביטחון לחיזוק ההתיישבות, הביטחון והחוסן החברתי

משרד הביטחון אישר הבוקר (שלישי) הקמת ארבע מכינות קדם-צבאיות חדשות, אשר יחלו את פעילותן ב־1 בספטמבר 2026. ההחלטה התקבלה בתום תהליך בחינה מקיף שביצע האגף הביטחוני־חברתי במשרד, כחלק מאסטרטגיה לחיזוק הגבולות, ההתיישבות והחוסן החברתי-לאומי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "המכינות הקדם־צבאיות הן אחד ממנועי העוצמה החשובים ביותר של מדינת ישראל. הן מעצבות דור של צעירות וצעירים חדורי שליחות, אחריות ומנהיגות שיהיו חלק מדור המפקדים הבא של צה״ל. הקמת מכינות חדשות, דווקא בנקודות אסטרטגיות בגבולות וביישובי הספר, מחזקת לא רק את מערך ההגנה וההתיישבות, אלא גם את החוסן החברתי והערכי של המדינה. זה החזון שלנו כחלק ממדיניות הגנת הגבולות שאנחנו מובילים".

עוד הוסיף כ"ץ: "משרד הביטחון בראשותי ימשיך להשקיע בדור הצעיר מתוך תפיסה ברורה: חינוך לערכים, מנהיגות ותרומה למדינה הוא מרכיב יסוד בביטחון הלאומי של ישראל".

המכינות שאושרו להקמה:

• מכינה בגיתית, מכינה לבנות ולבנים ביישוב בבקעת הירדן.

• מכינת "בעוז הרוח" באשדוד, מכינה דתית המיועדת לבני נוער חרדים ודתיים־לאומיים.

• מכינה על שם אל"ם אסף חממי במבטחים, מכינה לבנות ולבנים שתפעל לחיזוק יישובי עוטף עזה.

• מכינה באיבים, מכינה לבנות ולבנים ביישוב בעוטף עזה.

במשרד הביטחון מציינים כי תחום המכינות הקדם-צבאיות מצוי במגמת צמיחה מתמשכת. לאחר האטה זמנית במהלך המלחמה, חלה חזרה להתרחבות הפעילות. כיום פועלים כ-5,000 חניכים מדי שנה ב־64 מכינות, הפרוסות על פני 114 מוקדים ברחבי המדינה. מתוכם, 18 מוקדים נמצאים בשנת פעילותם הראשונה, מהם 11 בנגב המערבי, שישה בגליל העליון ומוקד אחד בבקעת הירדן.

ראשת האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, דליה ינקו, מסרה: "האגף הביטחוני־חברתי חרט על דגלו השנה, כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון, לחזק את הגבולות. במסגרת זו מבוצעות פעילויות רבות, ובתוכן הקמת המכינות הנוספות בגבול המזרחי ובגבול הדרום. אנו מאמינים כי הימצאותם של בני נוער בנקודות אסטרטגיות לאורך הגבולות תורמת להתיישבות, לביטחון ולחינוך, ובכך מחזקת את חוסנן של הקהילות ואת חוסנה של החברה".

