הרב יגאל לוינשטיין מודה: "הצליחו לסכסך בינינו"

הרב יגאל לוינשטיין ( למי עזוז )

ראש המכינה הקדם-צבאית 'בני דוד' בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, יוצא במתקפה חריפה נגד הניסיונות לקשור בין המחסור בלוחמים בצה"ל לבין אי-גיוסם של בני הישיבות. בראיון שהעניק לזיו מאור ומנחם מן בתוכנית 'יומן לילה' ברדיו גלי ישראל, טען הרב לוינשטיין כי מדובר בספין תקשורתי וציבורי שהצליח לייצר קרע מיותר בתוך החברה הדתית והישראלית.

"זו טעות להגיד שחסר חיילים בגלל הציבור החרדי", קבע הרב לוינשטיין בפתח דבריו והזכיר נתון היסטורי פשוט: "החרדים אף פעם לא התגייסו, וכל הבעיה של כוח אדם התחילה במקום אחר לחלוטין". "במדינה של 4 מיליון היו 14 אוגדות מילואים. היום יש שש" כדי להוכיח את טענתו כי שורש הבעיה נעוץ בצמצום סד"כ הצבא לאורך השנים ולא במגזר החרדי, הציג ראש מכינת עלי השוואה לימים שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אז התגייס בעצמו לשירות צבאי. "אני התגייסתי אחרי מלחמת יום כיפור", שיתף הרב. "היינו אוכלוסייה של חצי ממה שאנחנו היום, והיו אז 14 אוגדות מילואים. היום יש רק שש אוגדות. איך זה יכול להיות שבמדינה של ארבעה מיליון יהודים היו 14 אוגדות? לא היה חסר אז אף אחד. לא היו חרדים בצה"ל, וגם אפילו הדתיים הציונים כמעט ולא היו אז בצבא".

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"הצליחו לסכסך בינינו לבין הציבור החרדי"

הרב לוינשטיין הביע צער עמוק על המתח הגובר בין הציונות הדתית, הנושאת בנטל כבד במלחמה, לבין הציבור החרדי, והאשים גורמים שונים בליבוי האש באופן מכוון.

"הצליחו לסכסך בינינו לבין הציבור הזה", התרעם הרב לוינשטיין, והבהיר כי הגישה הנוכחית של כפייה והאשמות לא תפתור את המצוקה בשטח בשום צורה. "נטל המילואים לא יוקל במילימטר אם לא יתחיל כאן תהליך שמכבד אוכלוסייה שמנותקת אידיאולוגית מהמדינה".