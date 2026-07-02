נצור לשונך: משחקי מילים ירושלמיים לי"ז בתמוז

אחת הבעיות הגדולות שיש לי עם צומות, זה מה לעשות כדי להעביר את הזמן עד תפילת מנחה עם קריאת התורה שאחריה כבר מרגישים את סוף היום וסיום הצום.

אז בתשעה באב, זה כמובן אמירת קינות וקריאת אגדות החורבן המפורסמות מספר האגדה של ביאליק ורבינצקי שכל דתי שני קיבל במתנה לבר-מצווה, או צפייה בפעם המיליון בפרק "תן לי את יבנה" בסדרת הטלוויזיה החינוכית הנוסטלגית "קשת וענן" העוסק בחורבן הבית.

אבל בצום "קל" (תלוי את מי שואלים ובמזג האוויר) כמו י"ז בתמוז, רוב האנשים עובדים ומעבירים את הזמן בפעילות שגרתית. הבעיה מתחילה בשעות הביניים שבין סיום העבודה לתחילת העבודה שבלב, כלומר התפילה, שכאמור משם והלאה הראש כבר חושב על הקפה והעוגה שאחרי תפילת ערבית.