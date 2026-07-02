נצור לשונך: משחקי מילים ירושלמיים לי"ז בתמוז

אחת הבעיות הגדולות שיש לי עם צומות, זה מה לעשות כדי להעביר את הזמן עד תפילת מנחה עם קריאת התורה שאחריה כבר מרגישים את סוף היום וסיום הצום.
אז בתשעה באב, זה כמובן אמירת קינות וקריאת אגדות החורבן המפורסמות מספר האגדה של ביאליק ורבינצקי שכל דתי שני קיבל במתנה לבר-מצווה, או צפייה בפעם המיליון בפרק "תן לי את יבנה" בסדרת הטלוויזיה החינוכית הנוסטלגית "קשת וענן" העוסק בחורבן הבית.
אבל בצום "קל" (תלוי את מי שואלים ובמזג האוויר) כמו י"ז בתמוז, רוב האנשים עובדים ומעבירים את הזמן בפעילות שגרתית. הבעיה מתחילה בשעות הביניים שבין סיום העבודה לתחילת העבודה שבלב, כלומר התפילה, שכאמור משם והלאה הראש כבר חושב על הקפה והעוגה שאחרי תפילת ערבית.
חטיפי לשון לצמים
אז כדי להעביר את הזמן בצום החד-יומי לבד או עם הילדים בכיף,
מצאתי או יותר מדויק המצאתי כמה משחקי מילים מקוריים ליום צום.
ואלה משחקי המילים לי"ז בתמוז ובהקשר לירושלים,
שאפשר גם להציג אותם בצורת שאלה לילדים שאוכלים את הראש כשאתם צמים:
בונים באזור ירושלים: ערים סביב לה
הפריע לסבתא לישון: העיר העתיקה
קונה באוברדרפט: מדר-חוב בן יהודה
קוצב בצורת הכותל: ובלבה חומה
מוקד ירושלמי בצום: מענית ציבור
ארוחה מהירה בצאת הצום: fast- food ("מזון מהיר")
אמרת שרפר לסיום:
מונדיאל 2026 הגיע לשלב 32 הגדולות, וכל משחק עלול להסתיים בתעופה הביתה של הנבחרת האהובה עליכם? זה הזמן לשלב בין הדת למגרש.
הנה פסוק עם משחק מילים שמוכיח שיש קשר הדוק בין אמונה לכדורגל:
"גול על ה' דרכיך ובטח עליו והוא יעשה".
אז אל תפסיקו להאמין ושהגול יתהפך לטובה!