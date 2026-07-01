נבחרת אנגליה עברה בעור שיניה לשלב 16 הגדולות במונדיאל 2026, לאחר שהארי קיין הציל אותה בדקות האחרונות מול קונגו. האריות, שהיו אמורות לעבור בקלות על פי התחזיות, מצאו עצמן מפגרות 0:1 ונאבקות על הישארות בטורניר עד הרגעים האחרונים של המשחק.

קונגו הפתיעה כבר בדקה ה-7' כאשר צ'יפנגה הבקיע ליתרון, ומשם שלטה הנבחרת האפריקאית בקצב המשחק. הנתונים מדברים בעד עצמם: קונגו החזיקה בכדור הרבה יותר מהאנגלים עד הדקה ה-75', והותירה את נבחרת שלושת האריות מתוסכלת ונטולת פתרונות.

אחרי הפסקת השתייה במחצית השנייה, התעורר "האריה השואג" של נבחרת אנגליה. הארי קיין, שאוהדי נבחרת שלושת האריות מכנים אותו "the goat", הבקיע את השער הראשון שלו בדקה ה-75' מבישול מדויק של אנתוני גורדון. השוויון הגיע בדיוק בזמן, והחזיר את האנגלים למשחק.

אבל קיין לא הסתפק בשער השוויון. בדקה ה-86', לאחר עוד בישול מצוין של גורדון, קפטן נבחרת אנגליה טרח לסיים את העבודה בעצמו עם שער ניצחון מדהים שמתחרה על התואר אחד השערים היפים של הטורניר עד כה. הכדור נשלח בדיוק לפינה, והאצטדיון התפוצץ בשמחה.

קונגו יוצאת בכבוד

אנגליה תמשיך את דרכה בשלב הבא מול מקסיקו, אך הביצועים שהציגה מעוררים סימני שאלה. נבחרת שלושת האריות התקשתה מאוד לפצח את המערך הטקטי של קונגו, והיו זקוקות לקסם אישי של קיין כדי להימלט מהדחה מביכה.

קונגו, מנגד, יכולה להיות מרוצה מאוד מהקמפיין שלה במונדיאל 2026. הנבחרת האפריקאית הציגה משחק משמעת ואיכות, והסתיימה הערב בכבוד רב. הם הוכיחו שעל הנייר זה דבר אחד, אבל על המגרש הכל יכול לקרות.

כזכור, במונדיאל 2022 קיין החמיץ פנדל מכריע ברבע הגמר מול צרפת, והפעם הוא תיקן את הטעות בצורה מרהיבה. השאלה היא האם אנגליה תצליח להתאושש ולהציג משחק טוב יותר מול מקסיקו, או שהקושי מול קונגו מעיד על בעיות עמוקות יותר בקבוצה.