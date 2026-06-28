דיווח: ארה"ב ואיראן הסכימו להפסיק את התקיפות ולהיפגש השבוע

חזרה לשגרה? אחרי שלושה ימים של הסלמה ומתקפות ברחבי המפרץ הפרסי, ארה"ב ואיראן הסכימו לעצור את התקיפות במיצרי הורמוז ולקיים פגישת משא ומתן ביום שלישי הקרוב בדוחא שבקטאר. כך דווח הערב (ראשון) באתר "אקסיוס".

כזכור, מוקדם יותר הערב דווח כי סבב השיחות שתוכנן להתקיים בסוף השבוע הקרוב בשווייץ בוטל, זאת בעקבות חידוש התקיפות בין ארה"ב לאיראן בימים האחרונים.

במהלך סוף השבוע נרשמו סדרת תקיפות מצד ארה"ב ואיראן, זאת על רקע התקיפות של משמרות המהפכה נגד ספינות שעשו את דרכם במיצרי הורמוז. אמש דווח כי מטוסי קרב אמריקניים תקפו עשרה יעדים צבאיים במצר הורמוז ובסביבתו, בהם מערכות תקשורת, אתרי מכ"ם, סוללות הגנה אווירית, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות המשמשות להנחת מוקשים ימיים.

בסנטקום מסרו כי "נתנו לאיראן את ההזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת", והדגישו כי התקיפות נועדו להגן על חופש השיט בנתיבי הסחר הבינלאומיים.

שעתיים לאחר מכן, אזעקות הופעלו בבחריין ובכווית, בעקבות שיגור טילים וכטב"מים מאיראן לעבר יעדים שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. לפי גורם אמריקני, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים. משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה, והבהירו כי מדובר בתגובה ישירה לתקיפות האמריקניות: "כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת".