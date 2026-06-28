המו"מ התפוצץ: בוטלו השיחות שתוכננו בין ארה"ב לאיראן

ההסכם מתפרק? סבב השיחות שתוכנן להתקיים בסוף השבוע הקרוב בשווייץ בוטל כעת, זאת בעקבות חידוש התקיפות בין ארה"ב לאיראן. כך דווח הערב (ראשון) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

כאמור, במהלך סוף השבוע נרשמו סדרת תקיפות מצד ארה"ב ואיראן, זאת על רקע התקיפות של משמרות המהפכה נגד ספינות שעשו את דרכם במיצרי הורמוז. אמש דווח כי מטוסי קרב אמריקניים תקפו עשרה יעדים צבאיים במצר הורמוז ובסביבתו, בהם מערכות תקשורת, אתרי מכ"ם, סוללות הגנה אווירית, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות המשמשות להנחת מוקשים ימיים.

בסנטקום מסרו כי "נתנו לאיראן את ההזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת", והדגישו כי התקיפות נועדו להגן על חופש השיט בנתיבי הסחר הבינלאומיים.

שעתיים לאחר מכן, אזעקות הופעלו בבחריין ובכווית, בעקבות שיגור טילים וכטב"מים מאיראן לעבר יעדים שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. לפי גורם אמריקני, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים. משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה, והבהירו כי מדובר בתגובה ישירה לתקיפות האמריקניות: "כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת".