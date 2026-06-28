חילופי מהלומות במפרץ: ארה"ב תקפה באיראן; טילים שוגרו לבחריין 

דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן עלתה הלילה (בין שבת לראשון) מדרגה נוספת, לאחר שצבא ארה"ב תקף שורת יעדים צבאיים של איראן באזור מצר הורמוז, ואיראן השיבה במתקפת טילים וכטב"מים לעבר בחריין וכווית.

התקיפות האמריקניות בוצעו, לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), בתגובה למתקפה איראנית נגד מכלית נפט שנשאה את דגל פנמה, שלדברי וושינגטון היוותה הפרה נוספת של הסכם הפסקת האש.

ירי על מצר הורמוז - צילום: פיקוד סנטקום ירי על מצר הורמוז | צילום: צילום: פיקוד סנטקום 10 10 0:00 / 0:38

ארה"ב: "איראן בחרה שלא לכבד את ההסכם" על פי הודעת CENTCOM, מטוסי קרב אמריקניים תקפו עשרה יעדים צבאיים במצר הורמוז ובסביבתו, בהם מערכות תקשורת, אתרי מכ"ם, סוללות הגנה אווירית, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות המשמשות להנחת מוקשים ימיים. בצבא האמריקני מסרו כי "נתנו לאיראן את ההזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת", והדגישו כי התקיפות נועדו להגן על חופש השיט בנתיבי הסחר הבינלאומיים.

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טראמפ: "איראן עלולה לחדול מלהתקיים"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר לאחר התקיפות כי ארה"ב היא שביצעה את המבצע, ואיים כי אם איראן תמשיך בהפרת ההבנות, וושינגטון תגביר את פעולותיה.

"ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו", כתב טראמפ. "ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק וניאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה התחלנו. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תמשיך להתקיים".

איראן השיבה בירי לעבר בחריין וכווית

כשעתיים לאחר סיום התקיפות האמריקניות הופעלו אזעקות בבחריין ובכווית, בעקבות שיגור טילים וכטב"מים מאיראן לעבר יעדים שבהם מוצבים כוחות אמריקניים.

לפי גורם אמריקני, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים.

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משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה, והבהירו כי מדובר בתגובה ישירה לתקיפות האמריקניות.

בהודעה שפורסמה באיראן נמסר: "כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת".

במקביל, פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה איים כי "בסיסים אמריקניים באזור יחוו גיהינום בימים הקרובים", והזהיר שכל הפרה נוספת של הפסקת האש תוביל לעצירת כל התהליכים המדיניים.