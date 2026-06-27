הפעיל הוותיק של הבית היהודי עוזב את הציונות הדתית ועובר לליברמן

מסמוטריץ' לליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שבועיים אחרי הפרסום בסרוגים על הפרת ההסכם מצד סמוטריץ' מול הבית היהודי, הפעיל הוותיק של המפלגה סגן ראש המועצה האזורית שומרון לשעבר ראובן גור-אריה מודיע על פרישה וחבירה לישראל ביתנו.

במכתב שפירסם גור-אריה לחבריו הוא מסביר את המהלך שהביא אותו לפרוש מהניסיונות לחבור לציונות הדתית והמעבר לאביגדור ליברמן. "אני פונה אליכם היום מתוך סערת רגשות, אך בראש מורם ובאמונה שלמה בצדקת דרכי. החלטתי לסיים את פרק פעילותי במסגרת "הבית היהודי" והציונות הדתית, ולהצטרף למפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור (איווט) ליברמן. החלטה זו מגיעה במקביל לשינויים משמעותיים שעברנו כמשפחה, ולאחר תהליך ארוך של התפכחות פוליטית וערכית", כותב גור-אריה שמציין את פציעתו הקשה של בנו בגבול לבנון לפני כשנה וחצי.

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הציונות הדתית סרבה לעמוד בהסכמים שחתמנו עליהם

לפני שבועיים פרסמנו בסרוגים כי רשימת חברי מרכז הציונות הדתית המעודכנת אינה מכילה את 80 חברי המרכז של הבית היהודי, כפי שסמוטריץ' התחייב בהסכם לחגית משה. כעת מבינים בבית היהודי שרימו אותם ומתחילים לחפש בית פוליטי אחר.

"במשך ארבע שנים ארוכות פעלתי ללא לאות, לילות כימים, כדי להוביל מהלך היסטורי של חיבור ואיחוד בין הבית היהודי לציונות הדתית", כותב גור-אריה. "קיימתי שיחות עומק ממושכות מול בצלאל סמוטריץ' וצוותו, מול מנכ"ל הציונות הדתית יהודה ולד, מול מנכ"ל הבית היהודי יגאל דנינו ומול חגית משה. נלחמתי בתוך המזכירות ובמרכז כדי להעביר הסכם אחדות צודק. מעולם לא ביקשתי דבר עבור עצמי – לא תפקיד, לא שררה ולא מחויבות אישית. ייצגתי אך ורק את חברי המרכז ששלחו אותי ואת טובת הציבור".

​לצערי הרב, המהלך כשל מכיוון שהצד השני סירב לעמוד בהסכמים שחתמנו עליהם. התחננתי שיישמו את מה שסוכם, אך נתקלתי בדלתות סגורות. אני מרגיש שעייפתי מלבקש כעני בפתח מסמוטריץ' שיקיים את הבטחותיו".

את המצב מתאר גור אריה כסופה של המפלגה הדתית: "בעיניי, נפתלי בנט החל מהלך שטרף את הקרקע למפלגה דתית-לאומית רחבה, ובצלאל קבר את הרעיון הזה סופית".

בהמשך הוא מתאר עוד כמה מהלכים שנעשו בבית היהודי כמו החרמת ניר אורבך שהפסיד בבחירות ליו"ר המפלגה ופרש למפלגת ימינה עד שישב בקואליציה עם מנסור עבאס.

את המכתב הוא סיים בכך שאינו מצפה שחבריו יעברו איתו לישראל ביתנו: ​אינני מבקש מכם להסכים איתי או להצטרף אליי באופן אוטומטי. כל שאני מבקש הוא שנכבד זה את דעתו של זה. ומיד לאחר הבחירות, אני שואף שנהיה החוט המקשר שיחבר מחדש את כלל הזרם המרכזי של הציונות הדתית האמיתית".

נזכיר כי במפלגת ישראל ביתנו נבנה גוש סרוג גדול. בעבר הייתה זו עו"ד בתיה כהנא-דרור שהתמודד בפריימריז של 2015. ב-2024 היה זה ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני שהצטרף לליברמן, ב-2025 חתנה של השרה אורית סטרוק, ליאור זברג, ולאחרונה הצטרף גם סא"ל במיל' שמואל ברזילי, כעת גם ראובן גור-אריה ונראה שהוא לא יהיה האחרון.